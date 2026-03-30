יועמ"שית הכנסת כתבה במענה לח"כ בן ארי כי "הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בהסתייגות ידרשו שוב לאישור ועדת כספים לשם מימושם" | יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מנהיגות היא לקחת אחריות ולטפל בתקלות מהר ובאופן נחרץ. הבטחתי שנבלום את הכספים שאושרו במליאה, וקיימנו את ההבטחה מהר ויעיל" (פוליטי)
פורים או בין הזמנים? השאלה שמטרידה את בחורי הישיבות במלחמה | ח"כ בליאק תקף את החרדים והובך ע"י ח"כ מקלב: הצעתו הוסרה מהוועדה | המיזם של ח"כ יעקב אשר והמאבק בביורוקרטיה | עריק עם אזיקים על השולחן והשמחה המתפרצת בויז'ניץ - סיקור מפורים בחצרות החסידויות | כך הגיב הגרי"ש אלישיב לסיפור החגב של הגר"ח קנייבסקי (מעייריב)
ח"כ מ'יש עתיד' עורר סערה בוועדת הכספים, כשדרש לדחות את אישור סעיף 49 לעמותות בטענה שרובן "מוסדות דת ואברכים" • ח"כ אורי מקלב, יו״ר סיעת יהדות התורה וחבר ועדת הכספים לא נותר חייב וחשף את הטעויות בנתונים: "העמותות האלה נמצאות בחזית החסד בזמן שהמדינה זקוקה להן" | זה מה שקרה לבסוף (חדשות מלחמה)
ועדת הכספים דחתה את הצעת משרד האוצר לעלות את מס הקנייה לרכבים חשמליים ולשווי שימוש ברכב, אך נבלם כבר בוועדת הכספים, כשמקביל הם נדרשו להביא לוועדה תכנית רב-שנתית שתחדיר לשוק יותר רכבים ירוקים - בלי מס גודש ובלי מס נסועה (רכב ותחבורה)
ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, אישרה היום הקלות במס ל-90 עמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות | ח"כ משה גפני ביקש להסיר מהרשימה את סעיף 64 שנוגע לעמותת מינהלת הר הבית ולבצע בדיקה מחדש | לדבריו, "זה נושא בעל רגישות בינ"ל עצומה שדורש בדיקה, רה"מ אומר שאין שינוי בסטטוס קוו וכאן יש שינוי" (פוליטי)
אחרי פרישת יהדות התורה מהממשלה ומראשות הוועדות, קיים צורך דחוף לסיים הליכי חקיקה בוועדת הכספים | מי שיכהן כיו"ר הוועדה הוא יו"ר הקואליציה חה"כ אופיר כץ שהציע את עצמו לתפקיד בשל הדחיפות לסיים את מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו כלכלית במלחמה (פוליטי)
כחלק מקידום בריאות הציבור, שר האוצר יזם מהלך מדורג שבסופו יבוטלו כל הטבות המס על רכישת שורה ארוכה של מוצרי עישון בדיוטי פרי כפי שהיה עד היום | ועדת הכספים בכנסת אישרה את המהלך שיושלם בעוד 3 שנים (בארץ)
הצעת חוק חברתית שהגישו חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני, זכתה לתמיכת מליאת הכנסת בקריאה ראשונה | לפי ההצעה אדם עם מוגבלות יזכה את משק הבית בהנחה גם אחרי הגיעו לגיל 18 בתנאי שהוא מתגורר באותה דירה | ועדת הכספים תכין את החוק להמשך הליך החקיקה במליאת הכנסת (פוליטי, חרדים)
נכון לעכשיו, הסיעות החרדיות צפויות לתמוך בהצעת חוק פיזור הכנסת שתעלה להצבעה במליאה ביום רביעי וזאת על רקע הקיפאון והעיכובים בהגשת מתווה לחוק גיוס | הזעם החרדי מתמקד ברא הממשלה שלא טרח לעמוד בהתחייבות בהקמת הקואליציה (פוליטי)