בג"ץ דן היום בתקציב החינוך החרדי: ינוכו כספים מהמוסדות?

בית המשפט העליון יתכנס היום (שלישי) בשעה 16:00 בצהרים לדיון גורלי בעתירות נגד תקציב החינוך החרדי, על רקע הודאה דרמטית של משרד האוצר כי העביר כספים באופן לא חוקי. הדיון מתמקד ב-98 מיליון שקלים שנותרו לאישור, אך הסאגה מתחילה בתוספת תקציבית של 1.1 מיליארד שקלים שאושרה בדצמבר האחרון.

על פי הנתונים שהוצגו, מתוך התקציב הכולל שאושר, כמעט מיליארד שקלים כבר הועברו לחשבונות הבנק של מוסדות החינוך החרדי - עוד לפני שהתקיים הדיון בוועדת הכספים שאישר זאת רשמית. רק 98.5 מיליון שקלים נותרו בקופה בעקבות צו ביניים שהוציא בג"ץ. "מעשה עשוי" שהדהים את השופטים במהלך הדיונים המוקדמים התגלה כי למרות צו הביניים שהוציא בג"ץ להקפאת הכספים, התברר כי רוב הכסף כבר הועבר בפועל עוד לפני הדיון. השופטת יעל וילנר טענה כי "אין חולק שהעברת הכספים נעשתה בניגוד לחוק... זו החלטה פסולה ופגומה". משרד האוצר טען בתגובה כי מדובר ב"פרקטיקה מקובלת" שנובעת מצרכים דחופים, ולקראת הדיון היום הודה רשמית כי העביר תקציבים באופן לא חוקי בשנים האחרונות. האוצר ייחס זאת לסיבות טכניות וחריגות במערכות המחשוב, אך סירב לנקוב במספרים מדויקים או להתחייב להפסיק את הנוהג.

הדיון באפריל: "על הנייר" בלבד

ב-14 באפריל, בהוראת בג"ץ, התכנסה ועדת הכספים לדון מחדש ב-98 מיליון השקלים שנותרו. המשרדים חויבו להציג תשתית עובדתית מלאה: כמה מוסדות מלמדים ליבה, ומהו היקף הקיזוז הנדרש על אי-עמידה ביעדים.

בפועל, הקואליציה אישרה את העברת הכספים במלואם, למרות טענות העותרים - ח"כ נעמה לזימי, ח"כ יאיר לפיד ועמותת "חדו"ש" - כי המידע על הקיזוזים בשל היעדר לימודי ליבה לא הוצג בשקיפות. יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי תיאר את הדיון כ"השתלחות מזעזעת" מצד חלק מחברי האופוזיציה.

שלוש סוגיות מרכזיות להכרעה

בדיון היום יידרש בית המשפט להכריע בשלוש סוגיות ליבה: ראשית, האם יוצא פסק דין הצהרתי שיאסור על האוצר להעביר שקל אחד לפני אישור ועדת הכספים, ללא חריגים. שנית, האם המדינה תחויב לחשב ולהציג כמה כסף יש לנכות מהרשתות החרדיות בגין אי-עמידה בתנאי הליבה, ולבצע את הקיזוז מהיתרה שנותרה.

השאלה השלישית נוגעת לכספים שכבר הועברו: האם ביהמ"ש יורה על צעדים אופרטיביים לגבי הכספים שהועברו למוסדות החינוך ב"מחטף", או יסתפק בנזיפה ובהחלטה לגבי העתיד.