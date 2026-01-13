יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה בריאיון ראשון מזה זמן, ומתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לצד עצירת התקציבים ומעצר לומדי התורה | העתירה של יאיר לפיד נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והדרישה לפיקוח על לימודי הליבה | הריאיון המלא והמקיף (חדשות חרדים)
יו"ר 'דגל התורה' ח"כ גפני זועם בעקבות החלטת בג"צ לעצור את תקציב החינוך החרדי | בשיחות סגורות הוא התבטא: "לא זוכר תקופה רעה כל כך לציבור החרדי, הרשעות של השופטים עברה כל גבול", ואיים: "נשקול להחזיר מלחמה" | יו"ר ש"ס ח"כ דרעי שוחח עם נתניהו וזעם על השותפים לקואליציה ששותקים: "הסדקים והפערים בתוך הקואליציה מתחילים להתרחב" (חדשות, חרדים)