וילנר: תקציב החינוך החרדי רק למוסדות המלמדים ליב״ה

בית המשפט העליון קבע הערב (שלישי) הנחיות מפורטות בנוגע לשחרור תקציב החינוך החרדי שהוקפא, כאשר השופטת יעל וילנר הבהירה כי כ-100 מיליון שקלים יועברו אך ורק למוסדות שיוכיחו באופן ברור שהם מלמדים לימודי ליבה.

הדיון התקיים על רקע עתירות נגד תקציב החינוך החרדי, לאחר שהתגלה כי כמעט מיליארד שקלים כבר הועברו למוסדות החינוך החרדי עוד לפני אישור רשמי בוועדת הכספים. רק 98.5 מיליון שקלים נותרו בקופה בעקבות צו ביניים שהוציא בג״ץ. "מאוד קל לברר את הנתון הזה" השופטת וילנר הציגה בדיון מנגנון ברור לשחרור הכספים. "אם יש מוסד שלא נותן נתונים, מבחינתנו הוא לא מקיים לימודי ליבה", הבהירה. "מוסד שרוצה להוכיח שהוא מקיים לימודי ליבה, מאוד קל לברר את הנתון הזה". וילנר הציעה לנציגי הממשלה: "לכן אנחנו מציעים, שאנחנו נאפשר לכם לשחרר את הכספים שהקפאנו, לכל מוסד שמגיע לו הכספים האלה, תוך פרק זמן קצוב מאוד".

סמכות לממשלה בפיקוח היועמ"ש

השופטת פירטה את המנגנון המוצע: "זה לשיקול דעתכם מי עומד בלימודי הליבה, ובפיקוח היועצת המשפטית לממשלה. ואתם תאשרו, ונסמיך אתכם גם להעביר את הכספים. זה בסדר גמור".

יצויין כי ההחלטה אינה מסתפקת בהצהרת המוסד על לימודי ליבה, אלא דורשת מורים שהוסמכו ללמד את החומר וכן פיקוח קפדני.