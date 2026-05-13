בעיצומו של המשבר הפוליטי החריף, כאשר הקואליציה משכה את כל הצעות החוק מסדר היום בעקבות הכרעת ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א, הצליחו בשעות האחרונות להעביר במליאת הכנסת שני חוקים פרטיים חשובים בקריאה שנייה ושלישית.

המהלך המפתיע מגיע על רקע ההחלטה הדרמטית של הקואליציה למשוך את כל ההצעות שהיו אמורות לעלות להצבעה, אך שני החוקים הפרטיים זכו לתמיכה רחבה והצליחו לעבור את כל המשוכות הפרלמנטריות.

חוק וולדיגר: החזר 80% מדמי אמבולנס למתמודדי נפש

הצעת החוק של ח"כ מיכל וולדיגר מהציונות הדתית לתיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמטרתה להעניק החזר דמי נסיעה באמבולנס למתמודדי נפש שפונו ולא אושפזו, עברה בהצלחה את הקריאה השנייה והשלישית בוועדת הבריאות.

על פי החוק המעודכן, מתמודדי נפש המאובחנים עם מחלה או הפרעה נפשית חמורה שפונו באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ אך לא אושפזו, יהיו זכאים להחזר של 80% מההוצאה בפועל מקופת החולים. ההחזר יינתן החל מהפינוי השני באותה שנה קלנדרית, כאשר הפינוי הראשון אינו כלול בפטור המוגדל.

ההסדר יחול גם על הזעקת אמבולנס שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע, ללא פינוי פיזי לבית חולים. מטרת החוק היא תיקון העוול שבו מתמודדי נפש, הנמצאים לעיתים קרובות במצוקה כלכלית, נדרשים לשלם 100% מעלות הפינוי כשהם לא מאושפזים, למרות שמצוקתם הנפשית נחוות כפיזית ומצדיקה הזעקת סיוע.

חוק טייב: תמלוגים לאמנים מפלטפורמות דיגיטליות

הצעת החוק של ח"כ יוסי טייב (ש"ס), יחד עם חברי הכנסת יונתן מישרקי וצגה מלקו, לתיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים, אושרה אף היא בוועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישית. החוק נועד לשפר משמעותית את מעמדם הכלכלי והמשפטי של אמנים מבצעים בישראל ולהתאים את זכויותיהם לעידן הדיגיטלי.

על פי החוק החדש, אמנים מבצעים - זמרים, שחקנים, נגנים ועוד - יקבלו תמלוגים על השמעת וצפיית יצירותיהם בפלטפורמות דיגיטליות בינלאומיות, שעד כה לא שילמו להם תמלוגים ישירים.

החוק מעגן את זכותם של המבצעים ל"תמלוג ראוי" עבור העמדה לרשות הציבור של ביצועיהם באינטרנט, זכות שתעמוד להם גם אם יעבירו את זכויותיהם למפיק. בנוסף, החוק מרחיב את ההגנה גם לאמנים וותיקים שביצעו יצירות לפני שנת 1984, כך שגם ביצועים מקום המדינה יהיו מוגנים.