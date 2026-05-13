מפלגת הליכוד קיבלה אתמול אזהרה ברורה שהגיעה מתוך הבית פנימה, רגע לפני הכרעת גדולי ישראל על הליכה לבחירות. בשידור בתקשורת השמיע אתמול ינון מגל, מי שנחשב לאחד התומכים הבולטים של ראש הממשלה, קריאת השכמה מהדהדת בשידור חי.

מגל, שטוען כי הוא חש את הדופק הסוער ברחוב החרדי, מזהיר כי הזעם המבעבע עלול להוביל לקריסת הקואליציה ולאובדן שלטון נתניהו בבחירות הקרובות.

"ראש הממשלה" קרא איש התקשורת "אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס. יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים להיעצר כל רגע, ואני אומר לך - תעמוד בהבטחה שלך ותקיים".

"אין לך מושג מה קורה אצל החרדים. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים. הם לא יסלחו לך על זה. יש שם סביבך יועצי אחיתופל. תיזהר. זה מסוכן" הזהיר מגל.

מגל הזכיר לראש הממשלה את טעויות העבר שגמרו למהפך הפוליטי. הוא השווה את המצב הנוכחי להבטחה שהופרה לבני גנץ, מהלך שהוביל בסופו של דבר להקמת ממשלת בנט-לפיד.

"כמו שאמרתי לך בזמנו - תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש, אז אני אומר לך עכשיו לפני פורענות - תעמוד במילה שלך, תעמוד בהבטחה שלך"

בהמשך השידור הפנה מגל אצבע מאשימה כלפי הסביבה הקרובה ביותר לראש הממשלה. הוא הזהיר את נתניהו מפני "יועצי אחיתופל" המקיפים אותו ומוליכים אותו שולל, וקרא לו להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי.

"תיזהר. זה מסוכן", סיכם מגל שעות ספורות לפני הכרעתו של הגר"ד לנדו שאכן הכריע על פירוק "הגוש" בעקבות אי קידום החוק ע"י ראש הממשלה.