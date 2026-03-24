ינון מגל הוא איש תקשורת ימני בולט, מגיש תוכנית הפטריוטים בערוץ 14. מגל התגורר בעבר בתל אביב והחליט לעבור לפרויקט חדשני בבת ים, בשל הסביבה הקהילתית והקרבה לבית כנסת. בעבר אמר על מקום מגוריו בתל אביב: "אני יכול לפגוש אנשים שיכולים לזרוק משהו, זה לא תמיד נעים לקבל תגובות של שנאה".

פעילותו התקשורתית של מגל מעוררת עניין ציבורי רב ומלווה במחלוקות. בשנת 2024 הוגשה נגדו תביעת לשון הרע בסך מיליון שקלים על ידי העיתונאי גיא פלג וחדשות 12, בגין כ-30 פרסומים ברשת X שייחסו להם "עלילת דם" סביב הדיווחים על פרשת המעצרים בשדה תימן. התביעה משקפת את המתחים בין גופי תקשורת שונים בנוגע לסיקור אירועים רגישים.

מגל עצמו הגיש תביעה על סך 212,136 שקלים בטענה לשימוש בחומרים פרטיים מהטלפון שלו שנפרץ על ידי האיראנים. התביעה הוגשה לאחר דיווחים על קשרים לכאורה שקיים עם משתתפים במדגם הקובע את הרייטינג, פרשה שעוררה שאלות אתיות בתחום התקשורת.

פעילותו של מגל ברשתות החברתיות מעוררת גם היא מחלוקות. בעקבות ציוץ שפרסם מיד לאחר מציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שנעדרה במשך שעות, בשמאל קוראים לפתוח בחקירה כנגדו ומקדמים עצומה ציבורית. תלונה נגד מגל הוגשה במשטרה בעקבות הפרסום.

מגל מקיים קשרים עם דמויות בכירות בזירה הפוליטית והתקשורתית. בהתוועדות ייחודית שנערכה בבית שליח חב"ד בקטמון - המושבה בירושלים, אצל הרב אור זיו, אמרו לחיים זה לצד זה לרגל י' שבט העיתונאים הבכירים עמית סגל, ינון מגל ושרון גל, לצד יועצי נתניהו טופז לוק ויונתן אוריך.

יחסיו של מגל עם לשכת ראש הממשלה עוררו גם הם עניין תקשורתי. פוסט חריג שפורסם נגד מגל ועמית סגל חשף מתחים פנימיים בלשכת ראש הממשלה, בין מחנה הוותיקים לבין רעיית רה"מ ויאיר נתניהו וזיו אגמון. האירוע משקף את הדינמיקה המורכבת בין גופי תקשורת ימניים לבין הממסד הפוליטי.

פעילותו של מגל ממשיכה להיות נושא למעקב תקשורתי ומשפטי, כאשר הוא נמצא במרכז דיונים ציבוריים על גבולות חופש הביטוי, אתיקה עיתונאית, והיחסים בין תקשורת לפוליטיקה בישראל.