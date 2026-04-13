בג"ץ למשטרה: נמקו מתי תחליטו בתלונה נגד ערוץ 14

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוציא היום (חמישי) החלטה חריגה המורה למשטרת ישראל ולרשויות הממשלתיות לעדכן תוך 14 יום בלבד מהו המועד הצפוי לקבלת החלטה בתלונה שהוגשה נגד ערוץ 14 וינון מגל. ההחלטה מגיעה על רקע עתירה של התנועה לרגולציה הוגנת, הטוענת כי המשטרה מתמהמהת בטיפול בתלונה חמורה.

השופטת יעל וילנר, שדנה בעתירה, ציינה בהחלטתה כי "מבלי להביע עמדה לגופו של עניין בשלב זה", על המשיבים הממשלתיים - משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, המשנה לפרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה - לעדכן את בית המשפט בנוגע למועד הצפוי לקבלת החלטה. זאת בשים לב לפרק הזמן הארוך שחלף מאז הגשת התלונה, ותוך התייחסות לטעות שצוינה כי אירעה בסגירת התלונה.

העתירה, שמספרה בג"ץ 14682-04-26, הוגשה על ידי התנועה לרגולציה הוגנת ע"ר נגד חמישה משיבים: משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, המשנה לפרקליט המדינה, היועצת המשפטית לממשלה, וכן ערוץ יהודי ישראלי בע"מ (ערוץ 14), ינון מגל ואחרים. העותרים, המיוצגים על ידי עו"ד חיים רביה, טוענים כי התלונה שהוגשה נגד הערוץ והמגיש הבכיר עוסקת בהתבטאויות שלטענתם מסיתות וממרידות נגד שופטי בית המשפט העליון.

כידוע, ערוץ 14 מצוי בעימות משפטי מתמשך עם גורמים שונים בשנה האחרונה. רק לפני מספר חודשים הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הגיש מכתב התרעה לפני תביעת דיבה נגד הערוץ, בטענה להפצת שקרים בנוגע לחשד להטיית משקיעים בחברה ביטחונית. אותה תלונה נסגרה לבסוף על ידי רשות ניירות ערך ללא ממצאים, אך המתח בין הערוץ לבין מבקריו ממשיך להסעיר את השיח הציבורי.