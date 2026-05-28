"מי זה" בשלט הקמפיין: כך תנועת המילואימניקים הפכה ללעג ברשת

הקמפיין המדובר ( רשתות חברתיות - אל הדגל )

תנועת 'אל הדגל', התארגנות חדשה המציגה את עצמה כמי שמייצגת את דור המילואימניקים, מצאה את עצמה במרכז סערה דיגיטלית לאחר שהשיקה קמפיין חוצות נרחב. המסר המרכזי של השלט ברור: 'הדור הישן מוביל ל-7/10' מול 'הדור החדש נקרא אל הדגל'. אלא שמה שאמור היה להיות מסר פוליטי שגרתי, הפך במהרה לוויראלי מהסיבות הלא נכונות.

בחלקו העליון של השלט מוצגות דמויותיהם של מנהיגי המערכת הפוליטית הנוכחית - בנימין נתניהו, יאיר לפיד, נפתלי בנט, איתמר בן גביר, אביגדור ליברמן ואחרים. אלא שלצדם, בולטת דמותו של יהודי חרדי בעל זקן עבות שמעורר תמיהות קשות. הדמות המומצאת שהסעירה את הרשת במבט ראשון, הצופה הישראלי עשוי להניח שמדובר בח"כ יצחק גולדקנופף או בסגן השר ישראל אייכלר. במבט שני, מתברר שמדובר בדמות פיקטיבית לחלוטין. ככל הנראה, מדובר בתוצר של מחולל תמונות מבוסס בינה מלאכותית שנכשל ביצירת דמות של פוליטיקאי חרדי אמיתי. מביך ומכעיס: נתניהו וביסמוט בהתרסה כנגד גדולי ישראל חיים כהן | 14:22 גולשים רבים ברשת טענו בציניות כי הדמות המומצאת מזכירה בצורה מחשידה דווקא את מנהיג איראן לשעבר, האייתוללה חומייני, הרבה יותר מאשר נציג רשמי של יהדות התורה. השימוש ב-AI ליצירת שלטי קמפיין מעלה שאלה עקרונית: האם מפלגות ותנועות פוליטיות מתעצלות או 'ממציאות' דמויות כדי להימנע מתביעות, או שמא מדובר בחוסר מקצועיות גרפי?

'חומייני' ( רשתות חברתיות- אל הדגל )

בן ארי תוקפת: 'לא כולם אותו דבר'

מעבר לעניין הטכנולוגי והחזותי, השלט עורר גם ביקורת פוליטית נוקבת. חברת הכנסת מירב בן ארי ('יש עתיד') יצאה נגד האסטרטגיה המנסה לצבוע את כלל הפוליטיקאים באותו הצבע.

אני לא יודעת מי אלו 'אל הדגל', יכול להיות שיש להם כוונות טובות. אבל העובדה שהם שמים באותה תמונה את ביבי ובנט, את בן גביר ולפיד ומייחסים לכולם כאילו הם אותו דבר - הם מלבינים את המושחתים ובראשם נתניהו

בן ארי הוסיפה ותקפה את גישת 'כולם אשמים': "לא, לא כולם אותו דבר, לא כולם עבריינים או נאשמים. יש בכנסת הזו אנשים ישרים וטובים והם יחליפו את הממשלה הרקובה הזו. מי שחושב שכולם אותו דבר, לא מבין כלום בפוליטיקה ואף עושה עוול גדול לאנשים ראויים שפועלים ביושר, למען הציבור".

עידן הבינה המלאכותית בפוליטיקה

בעוד שבעבר קמפיינים השתמשו בגרפיקאים ובמאגרי תמונות מורשים, נראה שעידן הבינה המלאכותית מאפשר 'לערבב' פוליטיקאים אמיתיים עם דמויות מומצאות, מה שיוצר לעיתים תוצרים משונים ואף מטרידים. השאלה היא האם הציבור הישראלי יקנה את הדמויות האלו, או ימשיך לחפש את האמת מאחורי השלט.

תנועת 'אל הדגל' ביקשה לייצר קמפיין שידבר אל לב המילואימניקים, אך מצאה את עצמה מתגוננת בשתי חזיתות: מול טענות על חובבנות טכנולוגית שהולידה 'חומייני חרדי' בלב תל אביב, ומול ביקורת פוליטית על כך שהיא משרתת, באופן פרדוקסלי, דווקא את הגורמים שהיא מבקשת להחליף.