האלצהיימר של רעייתו וקבינט המלחמה: הספר של בני גנץ

יו"ר המחנה הממלכתי וחבר קבינט המלחמה לשעבר, בני גנץ, מוציא לאור ספר חדש תחת השם "אנחנו" בהוצאת 'כנרת זמורה דביר'. המהלך מעורר תהיות במערכת הפוליטית: האם מדובר בהכשרת קרקע לפרישה מהפוליטיקה, או דווקא ביריית הפתיחה של קמפיין בחירות אגרסיבי לקראת המרוץ הבא?

הספר נע על שני צירים מרכזיים - המדיני-ביטחוני והאישי. בחלק הפוליטי, גנץ חוזר אל הדרמה הציבורית של השבעה באוקטובר 2023 ואל ההחלטה להיכנס לממשלת החירום. הוא מבטיח לספק הצצה חסרת תקדים אל מאחורי הקלעים של דיוני הקבינט המתוחים, ההכרעות במערכות בלבנון ובעזה, וחילוקי הדעות החריפים שנחשפו בין הדרג המדיני לפיקוד העליון של צה"ל.

במקביל לחשיפה הפוליטית, הספר כולל גם חשיפה אישית יוצאת דופן. לראשונה פותח גנץ צוהר להתמודדות המשפחתית המורכבת עם מחלת האלצהיימר של רעייתו, רויטל, שליוותה את שני העשורים האחרונים של חייו - במקביל לתפקידיו התובעניים כרמטכ"ל, שר ביטחון וראש ממשלה חלופי. יצויין כי כלל תגמולי המחבר ממכירת הספר יועברו במלואם כתרומה למרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר.

תרחיש הפרישה: דוח סיכום וסגירת מעגל

פרשנים פוליטיים המצביעים על תרחיש הפרישה מדגישים כי הספר מגיע לאחר ארבעה עשורים במדים ושנים סוערות ושוחקות בפוליטיקה הישראלית. השילוב בין פתיחת הבטן בנושאים אישיים ורפואיים רגישים, יחד עם הוויתור המלא על הרווחים הכספיים לטובת תרומה, עשויים לסמן רצון לייצר "אקורד סיום" מכובד.

על פי גישה זו, גנץ מבקש להניח על השולחן את גרסתו להיסטוריה, להסביר את מהלכיו השנויים במחלוקת בקבינט המלחמה, ולהכשיר את הקרקע להעברת ההנהגה של המרכז לדור הבא. הספר, במובן זה, הוא מעין צוואה פוליטית שמסכמת דרך ארוכה ומורכבת בשירות הציבורי.

תרחיש הזינוק: בניית המותג לראשות הממשלה

מנגד, ההיסטוריה הפוליטית מלמדת שלעיתים ספר הוא כלי העבודה האפקטיבי ביותר למיצוב מחדש לפני בחירות. דרך הספר, גנץ מהנדס מחדש את תדמיתו הציבורית: הוא מציג עצמו כמדינאי שקול ואחראי עם תוכנית עבודה סדורה ל"תיקון המדינה", ובמקביל מייצר חיבור רגשי ואנושי עמוק עם הבוחר באמצעות הסיפור המשפחתי.

השקת ספר מאפשרת לגנץ לצאת לבליץ ראיונות בתקשורת, לייצר כותרות יומיומיות, ולמצב את עצמו כאלטרנטיבה שלטונית ברגע האמת של פתיחת הקלפיות. לצד זאת, הספר מציג את משנתו הפוליטית העדכנית ואת מפת הדרכים שלו להקמת ממשלת אחדות רחבה - מסר שעשוי להדהד בקרב בוחרים רבים.

האם מדובר בסיכום דרך או ביריית הפתיחה של המרוץ הבא? את התשובה נדע כנראה רק לקראת יום הבוחר. בינתיים, הספר צפוי להסעיר את השיח הציבורי ולעורר דיון נרחב על עתידה של המדינה ועל השאלה מי ראוי להוביל אותה בשנים הקרובות.