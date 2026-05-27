טבח שמחת תורה: החרדים מאיימים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית

מתיחות חריפה פרצה היום (רביעי) בין יהדות התורה לבין הקואליציה, כאשר הסיעה החרדית מאיימת להצביע יחד עם האופוזיציה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי טבח שמחת תורה - אם הקואליציה לא תתמוך בחוק המעונות שיזמה הסיעה.

בכיר ביהדות התורה מסר: "אם הקואליציה לא תתמוך בחוק המעונות - הם בעצמם שולחים לנו מכתב על כך שאנחנו לא בגוש". המהלך מגיע על רקע החלטת הקואליציה להסיר את כל החוקים מטעמה מסדר היום, ולהזיז את חוק המעונות לסוף היום - צעד שנתפס בעיני יהדות התורה כניסיון להקשות על קידומו.

תמיכה בקרב אברכים

אברכים שאיתם שוחח צוות בבלי תומכים במהלך ובהקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח שמחת תורה. "אם הקואליציה הנוכחית לא מוכנה לפסוע צעד אחד קטן לטובת לומדי התורה, הרי שמן הראוי והנציגים החרדים יתמכו בחוקי האופוזיציה", אמר אחד האברכים.

יצוין כי בג"ץ דחה לאחרונה על הסף את עתירת עמותת "אמת ליעקב" נגד היועמ"שית בנושא הסנקציות על הציבור החרדי, בנימוק שבית המשפט עצמו כבר הורה על הסנקציות בפסק דין קודם. המהלך הפרלמנטרי של יהדות התורה נתפס כניסיון לנצל את המינוף הקואליציוני להקלות ממשיות.