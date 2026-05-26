שוטרי משטרת ישראל, למודי קרבות מול המגזר החרדי, בחרו להתמודד עם האיום המרחף בכל מעצר עריק חרדי מצד מערכת ההתרעות "צבע שחור" של הפלג הירושלמי, נקטו בטקטיקה שונה בעת מעצרו של תלמיד ישיבת הקיבוץ הליטאית במושב תירוש סמוך לבית שמש - "דרכי איש" (וינקלר). כל הפרטים על התרמית שהובילה למעצרו של מאיר סבג - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

קו אחיד של חוסר אחידות

הממסד החרדי עדיין לא ערוך להתמודד עם סכנת המעצרים שהולכת ומחריפה בימים האחרונים יעל תלמידי הישיבות באופן שאנחנו לא מכירים מהעבר ונראה שגם הנושא התקשורתי לא מתואם כשבשבועות האחרונים אנחנו רואים פיצול משמעותי בין הקו שמובילה מפלגת ש"ס לבין הקו שמובילה מפלגת דגל התורה. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

כשל הסברתי

החרדים נמצאים בשפל חסר תקדים מבחינה הסברתית ותקשורתית - בלי קשר לשאלה מי צודק ולמה עושים כל פעולה וכל מהלך - אבל העובדה שאפילו פוליטיקאי ערבי מצליח לעקוץ ולזלזל בנו בצורה מחפירה אמורה לעורר תהיות. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם על נאומו הלועג של טיבי כלפי הח"כים החרדים.

ברייטקופף מול דוידסון

תוכנית כיפות שחורות בהגשת יוסי סרגובסקי , המוצגת באתר כיכר השבת מידי יום שלישי, זכתה כבר לחשיפה ענקית ולמעקב של עשרות אלפים מהמגזר החרדי, אלא שהיום, דיון סוער באולפן הרתיח את הפאנל והוויכוח המעניין כמעט יצא משליטה. בפאנל השתתפו חנני ברייטקופף מכיכר השבת, עורך הדין החרדי נתן רוזנבלט, חבר הכנסת סיימון דוידסון מיש עתיד ומי כיהן בעבר כמנכ"ל משרד ירושלים של פרוש נתנאל איזק. קבלו הצה מרתקת במהדורת מעייריב שלפניכם.