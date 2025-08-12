כך המשטרה הצליחה לעקוף את מערכת צבע שחור | חוסר האחידות בין המפלגות החרדיות מגיע לביטאונים המפלגתיים | ח"כ אחמד טיבי מנצל את הכשל ההסברתי של החרדים - ולא מפסיק ללעוג מעל בימת הכנסת | הצצה מרתקת: כשחנני ברייטקופף הציג לח"כ מ'יש עתיד' את הנתונים האמיתיים (מעייריב)
לאחר התפטרותו של גולדקנופף מתפקידו כשר השיכון, במהלך הימים האחרונים החלו עימותים פנימיים בתוך סיעת 'אגודת ישראל', בשאלה מי יקבל את השליטה בתיק הפופולרי | לכתבנו נודע כי השר פרוש פועל להביא למינוי של ח"כ אייכלר לתפקיד שר השיכון, בסביבת הסיעה המרכזית טוענים, כי הסיפור התחיל כאשר פרוש ניסה למנות את עצמו | הפרטים המלאים (פוליטי)