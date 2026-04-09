בחורי ישיבה הם צעירים חרדים המקדישים את זמנם ללימוד תורה בישיבות ברחבי הארץ והעולם. תלמידי הישיבות לומדים בדרך כלל בישיבות קטנות מגיל 13-14 ועד גיל 18-19, ולאחר מכן עוברים לישיבות גדולות או לכוללים. עולם הישיבות מהווה חלק מרכזי בחברה החרדית, כאשר אלפי בחורים לומדים מדי יום בבתי המדרש ברחבי הארץ, בישיבות כמו מיר, חברון, פוניבז', אור ישראל ועוד.

בשנה האחרונה עומדים בחורי הישיבות במרכז הדיון הציבורי בעקבות חוק הגיוס והמתיחות סביב גיוס חרדים לצבא. מעצרים של תלמידי ישיבות על ידי המשטרה הצבאית, הפגנות והתנגדות לגיוס, מעסיקים את הציבור החרדי והכללי כאחד. ועד הישיבות מפיץ הנחיות מיוחדות לבחורים בנושא שמירת מעמדם כתלמידי ישיבה, והרבנים מורים להמשיך בלימוד התורה למרות ההפרעות והמעצרים.

חיי היומיום של בחורי הישיבות כוללים סדר יום קבוע של לימוד תורה, תפילות וסעודות משותפות. בישיבות הגדולות לומדים הבחורים בעיון מסכתות גמרא, משתתפים בשיעורים של ראשי הישיבות והמשגיחים, ומקיימים "סוף זמן" - תקופות של לימוד מוגבר. בישיבות רבות מתקיימים אירועי סיום מסכתות, חלוקת פרסים לבחורים מצטיינים, וכינוסים מיוחדים לחיזוק הלימוד.

תקופות בין הזמנים מהוות הפסקה מסדר הלימודים הרגיל, כאשר בחורי הישיבות יוצאים לטיולים, נופשים ופעילויות שונות. בשנים האחרונות ניכר שינוי בדפוסי הבילוי של הבחורים בבין הזמנים - מעבר ממסלולים מאתגרים ונחלים לבריכות ומקומות מנוחה. ועד הישיבות מפרסם הנחיות מיוחדות לקראת בין הזמנים, כולל הגבלות על יציאה לחו"ל והדרכות בטיחות.

אירועים מיוחדים בעולם הישיבות כוללים כינוסים המוניים כמו "זעקת התורה" שהתקיים בירושלים בהשתתפות רבבות תלמידים, עצרות נגד טכנולוגיה ובינה מלאכתית, וביקורים של גדולי ישראל בישיבות. האדמו"רים וראשי הישיבות מקפידים לבקר בישיבות, למסור שיחות חיזוק ולהתוועד עם הבחורים. בחסידויות שונות כמו תולדות אהרן, סאטמר, באבוב וקרעטשניף מתקיימים אירועים מיוחדים לבחורי הישיבות הקטנות והגדולות.

נושא החינוך והבטיחות של בחורי הישיבות עומד על הפרק, עם אירועי תאונות וחילוצים בטיולים, שריפות ואירועים מסוכנים שהתרחשו בשנה האחרונה. משטרת ישראל ויחידות החילוץ מעדכנות על חילוצים תכופים של קבוצות בחורים שנקלעו למצוקה בנחלים ובהרים. בנוסף, משרד הבריאות חושף נתונים מדאיגים על עישון בקרב בחורי ישיבות, במיוחד בישיבות לנושרים.

הקשר בין בחורי הישיבות לציבור הרחב מקבל ביטוי במיזמים חברתיים שונים, כמו הקמפיין "כבדו את בני הישיבות" שקורא לפתוח להם את הדלת בחיוך ובאהבה. מנהיגים פוליטיים כמו ח"כ אורי מקלב מבקרים בישיבות ומשגרים מסרי חיזוק לתלמידים. בתקופת המלחמה, בחורי הישיבות ממשיכים בלימודם כחלק מהמאמץ הרוחני, כאשר הרבנים מדגישים שלימוד התורה מגן על חיילי צה"ל בחזית.

ישיבות ייחודיות כמו ישיבת אורייתא שטסה לליז'נסק, ישיבות לבחורים צרפתיים בארץ, וישיבות חסידיות שונות, מציעות מגוון אפשרויות לימוד לבחורים ממגזרים שונים. כל ישיבה מתאפיינת באווירה ייחודית, בשיטת לימוד מיוחדת ובהנהגה רוחנית של ראשי הישיבות והמשגיחים. בשנים האחרונות נפתחו גם ישיבות חדשות ומתקיימים שינויים במבנה הישיבות הקיימות, כמו המהפכה בצורת הישיבה ב"קיבוץ" של יסודות.