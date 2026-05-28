תלמידיו של מנהיג הרצ"פניקים - הגאון רבי צבי פרידמן, מימשו את האיומים מאמש, והיום (חמישי) יצאו אלפים למספר מוקדים בריכוזים החרדים, וחסמו בגופם את תנועת כלי הרכב במחאה על העלייה במעצרי עריקים חרדים. המשטרה לא נותרה חייבת ובתיעודים שזרמו מהזירות השונות נראתה אלימות משטרתית קשה בניסיון לפזר את המפגינים מהצמתים ולשחרר את התנועה. וזה עוד לפני הפגנות הפלג הירושלמי 'המיינסטירמי' בהנהגת מנהיגי הפלג הגר"ע אויערבך והגר"י זלושינסקי. צפו במהדורת מעייריב המלאה בהגשת איצלה כץ.

אלימות המפגינים

בג'ונגל, כמו בג'ונגל, אין כללים, ולצד האלימות המשטרתית, תועדו מקרים של אלימות מפגינים שהתעמתו עם נהגים שהתמזל מזלם להיקלע לראשית החסימה. אותם נהגים שבחרו ללכת "ראש בראש" מול המפגינים, נתקלו באלימות קשה וברוטלית מצד מפגינים שניתלו על רכבם, שברו מראות ועיקמו וישרים תוך צווחות איומות ומחרידות. העצה שלנו עוברי האורח - אין לכם באמת בריה. השלימו עם מר גורלכם והמתינו בסבלנות, כדי שלפחות תשובו לביתכם בחתיכה אחת וברכב שלם, כי בכל מקרה - מההפגנה לא תצליחו להמלט. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

גפני מקפל את המפכ"ל

לראשונה מאז סאגת הגיוס פלשה לחיינו בטונים צורמים ומוגברים, פעילות לבר כנסת חרדי נשאה פרי: בתגובה להנחיית המפכ"ל דני לוי לסגל הפיקוד במשטרה, להפוך את השוטרים לפעילים אקטיביים במצוד אחר לומדי תורה עריקים, הודיע יו"ד דגל התורה ח"כ משה גפני על כוונתו להורות לנציגי דגל התורה בארץ להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם המשטרה - שת"פ שהמשטרה עמלה קשה לבנותו.

המכתב והאיום שבו עשו את שלהם במהרה, ותוך שעתיים מיהר המפכ"ל לפרסם הבהרה לפיה המשטרה אינה צד באירוע. במקביל - רב המשטרה הרב רמי ברכיהו הוזעק לאולפ 'כיכר השבת', שם העניק ראיון פייסני ליוסי סרגובסקי, במהלכו הבטיח כי נעשים מאמצים להגן על העריקים החרדים מסכנת מעצר בתוך תחנות המשטרה. כל הפרטים, הפרשנויות והציטוטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ניצחו מצוקים את האראלים

שבועיים ימים שכב קדוש ישראל המקובל הצדיק הגאון רבי דב קוק על מיטתו בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. הגר"ד קוק אושפז בשל דלקת ריאות חריפה שאיימה להקריס את גופו החלוש. היום התבשר עם ישראל כי התפילות הרבות לרפואתו השלימה של הרב הועילו, ומבית החולים נמסר על שיפור של ממש במצבו. חמיו, חבר המועצת הגר"י זילברשטיין סיפר בגודל מעלתו בשבחים עצומים ונשגבים.

מקורבי הרב מספרים בהתרגשות עצומה על כך שהרב כבר נושם רוב שעות היממה בכוחות עצמו, כשבמקביל, הדלקת הנוראה נסוגה וכמעט שנעלמה כליל. עם ישראל מתבקש להרבות בתחנונים עבור הגאון רבי דב הכהן בן שושנה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הפרטים המלאים.

השידול שמסעיר את "החייניקים"

תקדים היסטורי התרחש השבוע בקהילת החייניקים - חוג משפחות הגריינמנים הנודעות, תלמידי ה'חזון איש', במשך עשרות שנים נמנעו החייניקים מלהשתדך בתוך המשפחה. השבוע, נסגר שידוך מפתיע בין שני הפלגים המרכזיים של המשפחה. נינה של הגאון רבי חיים גריינמן זכר צדיק וקדוש לברכה, התארסה עם נין של אחיו של ר' חיים גריינמן - הגאון רבי מאיר גריינמן שיבדל לחיים ארוכים. כל הפרטים על השידוך המפתיע - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפייה מהנה.