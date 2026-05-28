הלכו ראש בראש עם המפגינים - וחטפו: אלימות ברוטלית ברחובות

מהדורת מעייריב: הרצ"פניקים משתוללים בצמתים - המשטרה מגיבה באלימות קשה | ההפגנות יצאו משליטה: עימותים קשים בין נהגים למוחים במספר מוקדים | גפני איים, המפכ"ל מיהר להבהיר ורב המשטרה הוזעק לאולפנים | בחסדי שמים - שיפור במצבו של הגר"ד קוק: נושם בכוחות עצמו ומגיב לסובבים | ענבי הגפן בענבי הגפן: כל הפרטים על השידוך שמסעיר את המגזר (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה

אלימות משטרתית

תלמידיו של מנהיג הרצ"פניקים - הגאון רבי צבי פרידמן, מימשו את האיומים מאמש, והיום (חמישי) יצאו אלפים למספר מוקדים בריכוזים החרדים, וחסמו בגופם את תנועת כלי הרכב במחאה על העלייה במעצרי עריקים חרדים. המשטרה לא נותרה חייבת ובתיעודים שזרמו מהזירות השונות נראתה אלימות משטרתית קשה בניסיון לפזר את המפגינים מהצמתים ולשחרר את התנועה. וזה עוד לפני הפגנות הפלג הירושלמי 'המיינסטירמי' בהנהגת מנהיגי הפלג הגר"ע אויערבך והגר"י זלושינסקי. צפו במהדורת מעייריב המלאה בהגשת .

אלימות המפגינים

בג'ונגל, כמו בג'ונגל, אין כללים, ולצד האלימות המשטרתית, תועדו מקרים של אלימות מפגינים שהתעמתו עם נהגים שהתמזל מזלם להיקלע לראשית החסימה. אותם נהגים שבחרו ללכת "ראש בראש" מול המפגינים, נתקלו באלימות קשה וברוטלית מצד מפגינים שניתלו על רכבם, שברו מראות ועיקמו וישרים תוך צווחות איומות ומחרידות. העצה שלנו עוברי האורח - אין לכם באמת בריה. השלימו עם מר גורלכם והמתינו בסבלנות, כדי שלפחות תשובו לביתכם בחתיכה אחת וברכב שלם, כי בכל מקרה - מההפגנה לא תצליחו להמלט. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

גפני מקפל את המפכ"ל

לראשונה מאז סאגת הגיוס פלשה לחיינו בטונים צורמים ומוגברים, פעילות לבר כנסת חרדי נשאה פרי: בתגובה להנחיית המפכ"ל דני לוי לסגל הפיקוד במשטרה, להפוך את השוטרים לפעילים אקטיביים במצוד אחר , הודיע יו"ד דגל התורה ח"כ משה גפני על כוונתו להורות לנציגי דגל התורה בארץ להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם המשטרה - שת"פ שהמשטרה עמלה קשה לבנותו.

המכתב והאיום שבו עשו את שלהם במהרה, ותוך שעתיים מיהר המפכ"ל לפרסם הבהרה לפיה המשטרה אינה צד באירוע. במקביל - רב המשטרה הוזעק לאולפ 'כיכר השבת', שם העניק ראיון פייסני ליוסי סרגובסקי, במהלכו הבטיח כי נעשים מאמצים להגן על העריקים החרדים מסכנת מעצר בתוך תחנות המשטרה. כל הפרטים, הפרשנויות והציטוטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ניצחו מצוקים את האראלים

שבועיים ימים שכב קדוש ישראל המקובל הצדיק על מיטתו בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. הגר"ד קוק אושפז בשל דלקת ריאות חריפה שאיימה להקריס את גופו החלוש. היום התבשר עם ישראל כי התפילות הרבות לרפואתו השלימה של הרב הועילו, ומבית החולים נמסר על שיפור של ממש במצבו. חמיו, חבר המועצת הגר"י זילברשטיין סיפר בגודל מעלתו בשבחים עצומים ונשגבים.

מקורבי הרב מספרים בהתרגשות עצומה על כך שהרב כבר נושם רוב שעות היממה בכוחות עצמו, כשבמקביל, הדלקת הנוראה נסוגה וכמעט שנעלמה כליל. עם ישראל מתבקש להרבות בתחנונים עבור הגאון רבי דב הכהן בן שושנה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הפרטים המלאים.

השידול שמסעיר את "ה"

תקדים היסטורי התרחש השבוע בקהילת החייניקים - חוג משפחות הגריינמנים הנודעות, תלמידי ה'חזון איש', במשך עשרות שנים נמנעו החייניקים מלהשתדך בתוך המשפחה. השבוע, נסגר שידוך מפתיע בין שני הפלגים המרכזיים של המשפחה. נינה של הגאון רבי חיים גריינמן זכר צדיק וקדוש לברכה, התארסה עם נין של אחיו של ר' חיים גריינמן - הגאון רבי מאיר גריינמן שיבדל לחיים ארוכים. כל הפרטים על השידוך המפתיע - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפייה מהנה.

11
מי התיר להם להזיק רכוש אחר? גזלנים
יחיאל רייס
ומי התיר למדינה לגייס לומדי תורה?
תגובה ליחיאל
מה הקשר? בגלל שהם פושעים גם אתה צריך להיות פושע?
תגובה למגיב על התגובה של יחיאל
כשאדם נלחם על חייו השאלה הטיפשית אם מותר לו להזיק או לא, לא רלוונטית, וחוץ מזה מזיק אינו גזלן יש לו דין אחר, כשאדם נילחם על חייו לא שואלים שאלות כאלו תודה לגנרל הגדול רבי צבי פרידמן שמציל את עם ישראל משמד
גאה להיות משתמט
10
הבעיה היא שאף אחד לא מעז לומר את האמת בקול: העצניקים הם כמו קפםלניסטים. משולהבים וחסרי יראת שמים. בשם התורה הם מבצעים עבירות של בין אדםם לחברו ועבירות של בין אדם למקום, ואחר כך הם יאשימו את הליטאים בהתפרקות מוסרית. צבועים
שמוליק פוזנר
ממש לא יא חי בסרט שיבואו יעצרו אותך אתה רוצה? הם עושים עבודה מצוינת
ליב
9
אלימות משטרתית? ואם השוטרים לא היו נפנים אותם בכוח - היית צועק "איפה המשטרה"
פנחס קוזניץ
יש אלימות ויש אלימות. הטענה היא שבהפגנות של שמאל לא תראה כזו אלימות. רק בהפגנות חרדים או ימין
משולם גרינבוים
אני לא ראיתי היום הפגנה של חרדים. אני ראיתי הפגנה של מטורללים בלבוש חרדי
לכבוד משולם
כנראה לא ראית הפגנות של השמאל שטויות במיץ הם דקרו שוטרים השמאלנים מה אתה מבלבל תמוח
ליב
8
החילונים רואים בתקשורת את התמונות ולא יודעים לעשות את ההפרדה בין הקומץ המטורף שמתפרע כבר 10 שנים בכבישים לבין הציבור הנורמטיבי שבסופו של דבר סובל יותר מכולם מנחת זרועם של התנועה המטורפת הזו
בושה וחרפה!!
היום בתקשורת כבר עושים את ההבחנה בין הפלג הירושלמי לבין החרדים
מיכי רבינוביץ'
7
אני לפחות לא ביקשתי שכר כפנחס. אבל ממשיכי דרכי - הם כבר משודרגים. יוצאים להפגנות זעם בשם השם, זועקים שהם "פנחס" - אבל בשטח - מתעמתים עם נהגות ושוטרות
זמרי בן סלוא
6
מעניין מה הפירוש של הפסוק "לא תגנובו" לפי רבי פרידמן. ומעניין איך הוא מוסר שיעורים על הפסוק "לא תונו איש את עמיתו"
מירי קליין
5
מהיכן מגיעה השנאה שלכם לבני התורה? שמוחים מדם ליבם על חורבן עולם התורה!!!
מזועזעת
נראה לך שאנחנו לא כואבים על מה שקורה? אבל למרות הכאב הזה אנחנו לא נהפוך למחללי שבת, או לגזלנים או למחללי שם שמים. תפסיקו לנופף בהשקפה המזוייפת שלכם ככלי להתיר את כל העבירות שבתורה
גם אני מזועזע
הרוחתם את השנאה הזו ביושר! למה נראה לכם שתציקו לנו ברחובות ואנחנו פשוט נחבק אתכם? מהיכן מגיעה המחשבה הפרועה הזו? אתם אלימים כלפינו ואנחנו מאוד לא אוהבים את זה
אלמוני ופלוני
מהיכן מגיעה השנאה שלכם העצניקים - לאחיכם החרדים? למה אתם חוסמים אותנו? לכו ליועמ"שית, לבכירי צה"ל וצמרת המשטרה, למה בכניסה לבני ברק אלעד וצומת בר אילן? מול מי אתם מוחים?
גם אני מזועזע!
ממשה רבנו שכבר פסק "רשע, למה תכה רעך"
אשרי
4
העצניקים משחקי לידיים של השמאלנים. זה בדיוק מה שהם רצו לראות: אלימות של מפגינים חרדים נגד אחים שלהם, כאוס, בלגן. יופי "צדיקים וקנאים". כל הכבוד לכם. אדיוטים
מישהו כאוב
3
ואולי הכאילו חרדים האלה הם בעצם הערב רב שתפקידו לרחק אנשים הגונים מהדת?
חיים
2
תודרכת ע"י כמה ילדים מתוסכלים??? מנהיגי הפלג... הצחקת לפלג יש מנהיג אחד בלתי מעורער: כל ראשי הישיבות, מנהלי המוסדות, נציגי בני תורה בעיריות והציבור כולו נוהה לאורו ותחת שבטו של רבינו הגדול ר' עזריאל שליט"א יאריך ימים על ממלכתו
בני תורה
1
הצביעות של הפלג שוברת שיאים. כשכל המגזר החרדי התאחד לעצרת תפילה נגד גזירת הגיוס - היחידים שישבו בבית הם הפלג. רק כשיש מכות ואקשן הם שולחים את הצוציקים שלהם להתעמת עם נהגים ולהדרס בכבישים
עצרת המיליון

