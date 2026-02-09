בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן • השופט גדעוני קבע כי בן גביר פעל משיקולים זרים בניסיון לסגור חשבון עם החוקרת שהעידה נגד ראש הממשלה | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זעם בפגישתו עם קציני משטרה בכירים על החלטת המפכ"ל שלא לאפשר התערבות של השופט קולה בחקירה | "אנחנו לא רפובליקת בננות", אמר בן גביר לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה (פוליטי)
שוטרי היחידה המרכזית סיכלו היום פשע חמור, כאשר הצליחו בתום מרדף משולב לעצור "חוליה פשע מבצעית חמושה", המונה 3 תושבי ג'ואריש | המפכ"ל לשוטרים: ״פעלתם בנחישות חסרת פשרות, תוך חתירה למגע, תיאום מושלם בין הכוחות, והצלחתם לשים את ידכם על פושעים נתעבים שהיו בדרכם לפגוע באחרים" (משטרה)
על פי החשד, בשל הסיור שערך בן גביר ומפכ"ל המשטרה ברהט, הניחו גורמים עבריניים מטען חבלה בכניסה לעירייה | ראש העיר צעק לעברו של בן גביר: "אתה בושה וחרפה למדינה!" | בן גביר ענה לו: "נמשיך להרוס כל מה שלא חוקי" (בארץ)