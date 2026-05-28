חייניקים הוא השם המקובל לחוג קהילות משפחת גריינמן על שמו של אבי המשפחה הגאון רבי חיים גריינמן זכר צדיק וקדוש לברכה, קהילה חרדית ייחודית בעלת מסורת עשירה ומבנה קהילתי מיוחד. הקהילה מתאפיינת במסגרת משפחתית-קהילתית הדוקה, המשלבת ערכים של תורה, חסד ושמירה על מסורת משפחתית ייחודית לאורך דורות.

משפחת גריינמן ידועה בעולם החרדי כמשפחה בעלת שושלת יוחסין ומסורת תורנית ארוכת שנים. חוג הקהילות שנוצר סביב המשפחה כולל מוסדות חינוך, מסגרות קהילתיות ופעילויות חסד המשרתים את בני הקהילה ואת הציבור הרחב.

המבנה הקהילתי של החייניקים מתבסס על ערכי משפחה, לימוד תורה ושמירה על מסורת. הקהילה מקיימת מפגשים קבועים, אירועי משפחה משותפים ופעילויות חינוכיות המחזקות את הקשר בין בני המשפחה והקהילה הרחבה.

לאורך השנים פיתחה הקהילה מוסדות חינוך ייחודיים, מסגרות לימוד ומערכות תמיכה קהילתית. מוסדות אלה משרתים את בני הקהילה ותורמים לשמירה על המסורת המשפחתית והערכים הקהילתיים המיוחדים לחייניקים.

הקהילה שומרת על קשרים הדוקים עם קהילות חרדיות נוספות ומשתתפת באירועים ציבוריים בעולם החרדי. החייניקים ידועים במעורבותם בפעילויות חסד, תמיכה קהילתית ושמירה על מסורת יהודית אותנטית.