משטרת ישראל ניהלה הבוקר מבצע אכיפה מורכב ומתוח באזור הר חברון, שהתפתח לעימותים אלימים ולניסיונות של עשרות פורעי חוק לסכל את פעילות השוטרים. המבצע, שהתמקד באיתור והחרמת "משטובות" – כלי רכב שהורדו מהכביש, אסורים לשימוש ומהווים פצצת זמן בטיחותית וביטחונית – נערך על ידי שוטרי תחנת חברון ממרחב יהודה בסמוך ליישוב סוסיה.

במהלך הפעילות איתרו השוטרים ארבעה כלי רכב מסוג זה והזמינו רכב גרר כדי לפנותם מהמקום, אלא שאז החלה התקהלות רבתי של צעירים מקומיים במטרה למנוע את החרמת הרכבים בכל מחיר.

בתוך זמן קצר החלו עשרות הצעירים להתפרע, ליידות אבנים לעבר כוחות המשטרה ולחסום את שבילי הגישה באמצעות אבני ענק, תוך שהם מתעמתים פיזית עם השוטרים שסירבו לסגת והדפו אותם לאחור.

במהלך המהומה, אחד ממפרי הסדר, צעיר המוגדר כדרוש לחקירה בגין מעורבותו באירועי תקיפה ואלימות חמורים שהתרחשו לאחרונה באזור, ניצל את המצב והתבצר בתוך אחד מכלי הרכב שהיו מיועדים לגרירה.

השוטרים דרשו ממנו לצאת, ומשסירב, נאלצו להשתמש בכוח, לנפץ את חלון המכונית ולעצור אותו לחקירה, בעוד שוטרים נוספים מרחיקים פורעים שניסו לחלצו. במשטרה מדגישים כי סרטון חלקי שהופץ ברשתות החברתיות מציג תמונה מעוותת שאינה משקפת את האלימות הקשה שהופנתה כלפי אנשי החוק בשטח.

בסיומו של העימות המתוח עצרו השוטרים שני חשודים בהפרת הסדר, אשר כאמור שניהם היו דרושים לחקירה עוד קודם לכן בשל מעורבותם באירועי אלימות קודמים בגזרה. השניים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה, וארבעת כלי הרכב הפסולים נגררו בהצלחה מהמקום. תופעת ה"משטובות" ביהודה ושומרון נחשבת לאחד האתגרים המרכזיים של גורמי האכיפה, שכן מדובר לרוב בכלי רכב ישראלים שנמכרו לפירוק, אינם מבוטחים, סובלים מכשלים מכניים קשים, ומשמשים לא פעם גם לפעילות חבלנית או לפשיעה חמורה. במשטרת ישראל הבהירו בעקבות התקרית כי האכיפה הנחושה תימשך ללא פשרות, וכי המשטרה תפעל ביד קשה נגד כל גורם קיצוני שינסה לערער את הביטחון באזור או לפגוע בשוטרים ובכוחות הביטחון הפועלים בגזרת יהודה ושומרון.