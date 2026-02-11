פעילות משטרתית להגברת האכיפה התקיימה השבוע במזרח ירושלים - והתמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר | אחד מבני המשפחה ניסה להתבצר על מבנה ולמנוע את ההריסות | התברר: מיכל הסולר של המשפחה הוא שהידרדר לכביש בצומת נווה יעקב לפני כשבוע (בארץ)
פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
לאחר שגם ראש הסגל שלו עוכב השבוע לחקירה, ראש הממשלה נתניהו, יוצא להגנת יועציו ועוזריו ובוחר לתקוף את מערכת אכיפת החוק: "מנסים לסחוט אותם בגללי, הם רוצים לראות מה יש להם בנייד" | צפו בדבריו (חדשות פוליטי)
לבית המשפט העליון הוגש בג"ץ נגד הממשלה, בטענה שלא עשתה די בנוגע לאכיפת חובת הגיוס בקרב הציבור החרדי, היועצת המשפטית לממשלה, כפי הצפוי, הצטרפה לעמדת העותרים וטענה בתשובתה, כי ״התנהלות זו של הממשלה מהווה סכנה של ממש לקיומו של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל" (חדשות בארץ)
במסגרת המאבק של בעבירות התנועה ועל רקע מספר השיא בהרוגים בתאונות הדרכים, אגף התנועה במשטרת ישראל יקיים היום מבצע אכיפה ממוקד ונרחב בכבישים הבין-עירוניים והעירוניים ברחבי הארץ |במבצע ישתתפו כוחות גדולים גלויים וסמויים שיאכפו עבירות מסכנות חיים בכביש (משטרה)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדו"ח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)
שופטי בג"ץ קבעו כי על המדינה לפעול בהקדם האפשרי - בתוך 45 יום, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולקדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי (בארץ)
התופעה המדאיגה של בריונות בכבישים ברחבי הנגב, הגיעה לדיון בכנסת, לאחר פניות רבות שהתקבלו בוועדה לביטחון לאומי | "מראה שכיח של עקיפות מסוכנות, נסיעה במהירות מופרזת, שיירות של חתונות עם יריות והשתוללויות" (כנסת, בארץ)
רגע לפני טיסת החסידים לאומן, נציג צה"ל הודיע כי בכוונת צה"ל להגביר את מאמצי האכיפה נגד חייבי גיוס בנתב"ג | במקביל, בוועדת החוץ והביטחון המשיכו החכ"ים לדון בחוק הגיוס המתגבש, בראשות יו"ר הוועדה החדש (פוליטי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב בחריפות את המפגינים שהציחו פחים בסמוך לביתו בירושלים והביאו להבערת רכבו של המילואימניק | בסרטון שפרסם אמר כי המפגינים מתנהגים כמו פלנגות פשיסטיות: "איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית - אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות" (ארץ)
צה"ל הציג את התוכנית שלו היום ליועצת המשפטית לממשלה ובה מפורט איך הוא יאכוף כבר מהחודש את נושא גיוס בחורי הישיבות | מדובר בתוכנית בה יבצעו מעצרים בפועל, יוקמו מחסומים ועוד | הנציגים החרדים כבר התחייבו, כי במידה וייעצר בחור ישיבה אחד, הם יפרשו מהממשלה מיידית, והיום הם אומרים: "מדובר בשבירת כלים של ממש מצד הצבא" | זו התוכנית שהוצגה (חדשות חרדים)