פשיטה דרמטית על מטה המפלגה: 103 שעונים יוקרתיים נתפסו בכספת

גל מעצרים וחקירות חסר תקדים מסעיר את ספרד: חוקרי היחידה המרכזית של הגווארדיה סיביל פשטו בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי על משרדי המפלגה הסוציאליסטית במדריד, שבראשה עומד ראש הממשלה הנוכחי פדרו סאנצ'ס. המבצע המשטרתי נועד להחרים מסמכים הנוגעים למנגנוני המימון של המפלגה, כחלק מחקירת שחיטות רחבת היקף המערבת בכירים לשעבר בשורותיה.

במוקד החקירה עומד מהלך ממשלתי שנוי במחלוקת מתקופת מגפת הקורונה: חילוץ פיננסי שהוענק בשנת 2021 לחברת התעופה Plus Ultra. על פי החשד, ראש הממשלה הסוציאליסטי לשעבר, חוסה לואיס רודריגס זפאטרו, פעל מאחורי הקלעים כדי להציל את החברה במטרה לייצר רווחים והטבות כלכליות עבור גורמים פרטיים.

הגילוי המביך: 103 שעונים בכספת

במסגרת פשיטה שנערכה על ביתו של זפאטרו, נדהמו החוקרים לגלות בתוך כספתו האישית 103 שעונים יקרי ערך ותכשיטי יוקרה. הגילוי עורר ביקורת ציבורית נוקבת, במיוחד לאור הצהרתו המפורסמת של המנהיג בעבר: "להיות סוציאליסט זה אומר שיהיה לך מעט, אבל שתיתן הרבה".

התגלית המביכה מצטרפת לשורה של פרשיות שחיטות שפקדו את ממשלת השמאל בספרד בחודשים האחרונים. כזכור, רעייתו של סאנצ'ס, בגונה גומז, העידה לאחרונה בבית המשפט במדריד בגין חשדות לשחיטות וניצול קשרים, כשהיא חשודה שהשתמשה במעמדה כרעיית ראש הממשלה לקידום אינטרסים עסקיים.

האופוזיציה דורשת בחירות מיידיות

התפתחות זו מערערת עוד יותר את יציבותה של ממשלת השמאל בראשותו של פדרו סאנצ'ס. מנהיגי האופוזיציה מנצלים את המומנטום ודורשים מסאנצ'ס להכריז באופן מיידי על הקדמת הבחירות, אולם ראש הממשלה מסרב בשלב זה להיענות לדרישה.

הסערה הגיעה הבוקר גם לפתחו של הפרלמנט הספרדי, שם נדרשו שותפיו של סאנצ'ס לקואליציה להסביר מדוע הם ממשיכים לתמוך בממשלה שחלקיה המרכזיים נחשפים כנגועים בשחיטות. סגנית ראש הממשלה ויו"ר מפלגת השמאל הקיצוני "סומאר", יולנדה דיאז, התייחסה למצב ומסרה בדיון: "אני לא אוהבת שום דבר ממה שאני רואה כרגע בפוליטיקה הספרדית באופן כללי. אינני יודעת האם מעשיו של זפאטרו מהווים עבירה פלילית או לא – זהו אינו תפקידי להחליט, אלא תפקידו של שופט".

סאנצ'ס ברומא: פגישה עם האפיפיור

בזמן שארצו כמרקחה, ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס שוהה בביקור דיפלומטי רשמי ברומא. הבוקר נפגש המנהיג הספרדי עם האפיפיור ליאו ה-14, ובהמשך היום הוא צפוי לקיים מסיבת עיתונאים מיוחדת – הראשונה שלו מאז שהוטחו החשדות הקשים נגד קודמו בתפקיד.

יצוין כי סאנצ'ס נחשב לאחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל באירופה. ממשלתו נקטה בשורה של צעדים דרסטיים נגד ישראל, כולל הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הטלת אמברגו נשק על ישראל וכינוי המלחמה בעזה כ"רצח עם". בנוסף, ממשלתו מנעה מארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים משותפים על אדמת ספרד לצורך תקיפות נגד איראן.