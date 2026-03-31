בעוד אירופה מנסה לשמור על איזון דיפלומטי, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס זוכה לחיבוק חם ומפתיע דווקא מטהראן | המנהיג שהפך למבקר החריף ביותר של ישראל ביבשת, מוצא את עצמו כעת מככב כ"גיבור" על אמצעי הלחימה של משטר האייתולות בדרך ליעדם (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי הוא זה שלחץ על ישראל לפתוח במערכה מול איראן - ולא להיפך | הנשיא הודיע היום על ניתוק הקשרים עם ספרד בעקבות סירובה לאפשר לארה"ב לעשות שימוש בבסיסיה | טראמפ מבטיח: הגל השלישי בדרך (מדיני)
שלוש נשים ישראליות שענדו שרשרת מגן דוד ודגל ישראל גורשו ממוזיאון מרכזי בספרד לאחר שהמון החל להתגודד סביבן וקרא לעברן קריאות "רוצחות עם" | הסדרנים אמרו להן שהעובדה שהן יהודיות "מפריעה", וגירש אותן למרות שאחת מהן אמרה כי היא ניצולת שואה (בעולם)
למעלה מ-20 מצבות נותצו בבית העלמין היהודי בברצלונה; המשטרה פתחה בחקירה בחשד לפשע שנאה | אירוע הוונדליזם התרחש בחלקה היהודית של בית העלמין בלס קורטס, ועורר גינויים חריפים מצד הקהילה היהודית וממשלת ישראל המאשימות את הרשויות המקומיות בהסתה | ראש העיר גינה את האירוע (בעולם)
ספרד קנסה את חברת השכרת הדירות אייר בי אנד בי (Airbnb) ב-64 מיליון יורו, בגין פרסום בתים להשכרה ללא רישיון | אנשים רבים במדינה מאשימים את החברה בהעלאת מחירי הדיור, על ידי הגבלת היצע הבתים הזמינים לתושבים | החברה תערער על ההחלטה (בעולם)
בשליחותו של הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של בני ברק, יצאו לשחיטת כבשים בספרד הרבנים הגאונים רבי יעקב בן שמעון, רבי חנוך כהן, ראש ישיבות באר התלמוד, ורבי יצחק זיאת | במהלך השחיטה פיקחו מקרוב אחר כל התהליך, ועקבו שאכן כל נהלי הכשרות המחמירים מיושמים בקפידה על ידי צוותות השוחטים, הבודקים והמשגיחים (חרדים)
אסון במרכז מדריד: בניין שהיה בשלבי הפיכה למלון יוקרה קרס לפתע במהלך עבודות שיפוץ, וקבר תחתיו פועלים רבים | ארבעה מהם נהרגו, בהם עובדים ממאלי, גיניאה ואקוודור, וכמה נוספים נפצעו | המשטרה פתחה בחקירה לבירור הסיבה לקריסה הטראגית (חדשות, בעולם)
לא פחות מ-47 ספינות וסירות עושות את דרכן בשעה זו לכיוון חופי ישראל, במטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה | בשונה מהפעם הקודמת בה סירה בודדת ניסתה לחדור למים הטריטוריאליים של ישראל, הפעם יהיה זה אתגר שונה וגדול בהרבה עימו תיאלץ ישראל להתמודד (חדשות)
שר החוץ גדעון סער נאם היום בפני המשלחת הגדולה אי פעם של מחוקקים מארה״ב שהגיעה לארץ ואמר בין היתר: "סאנצ׳ס והשרים הקומוניסטים של ממשלת ספרד מעודדים אלימות. הנרמול של אלימות פוליטית מאיים על כל מה שאנו עומדים למענו. זה חייב להסתיים עכשיו!" (חדשות בעולם)
מרוץ אופניים יוקרתי בספרד שאמור היה להסתיים בבירה מדריד פוצץ על ידי מפגינים פרו פלסטינים שגררו גדרות ופרצו לשטח המסלול | לבסוף הוחלט לוותר על השלב האחרון בתחרות והוכרז המנצח | ספרד מתמודדת עם ההשלכות של מדיניות התמיכה בטרור (בעולם)