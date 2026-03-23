חבר טיל: ראש ממשלת ספרד מככב על ראשי הטילים האיראנים

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה לאחרונה תמונות חריגות של מדבקות שהודבקו על טילים איראניים המיועדים לשיגור. המדבקות מציגות את פניו של ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, לצד מסר של תודה מהמשטר בטהראן. על הטיל נכתב בפרסית ובאנגלית הציטוט הבא מפיו של סנצ'ס: "כמובן, המלחמה הזו היא לא רק בלתי חוקית, אלא גם לא אנושית. תודה לך, אדוני ראש הממשלה".

האיראנים "מאמצים" את סנצ'ס אל חיקם בשל מה שנראה כיישור קו עם המסרים של ציר הרשע. סנצ'ס הפך ליריב העוין ביותר של ישראל באירופה לאחר שנקט בשורה של צעדים דרסטיים: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הטלת אמברגו נשק על ישראל וכינוי המלחמה בעזה כ"רצח עם". בנוסף, ממשלתו מנעה מארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים משותפים על אדמת ספרד לצורך תקיפות נגד איראן.

השימוש בדמותו של מנהיג אירופי על גבי טילים, שחלקם נושאים תחמושת אשכול ומכוונים לאזורי מגורים, הוא חלק ממערכת תעמולה ולוחמה פסיכולוגית רחבה של איראן. מטרת הפרסום היא להעניק "לגיטימציה" מערבית למסרי המשטר ולהראות כי גם בתוך האיחוד האירופי ישנם מנהיגים המסכימים עם עמדותיה של איראן נגד המלחמה.

בעוד שבערוצי התעמולה בטהראן חוגגים את ה"כבוד" שחולקים לסנצ'ס, בעולם המערבי רואים בכך עדות לכניסתו של ראש הממשלה הספרדי, מרצון או שלא מרצון, למועדון המפוקפק של ציר הרשע.