"קואליציה עם הבונים החופשיים": כך איזנקוט בונה ממשלה

יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, יצא השבוע במתקפה חריפה ובלתי רגילה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד ראשי הציבור החרדי, בריאיון מקיף לפודקאסט הפוליטי של ynet. הפוליטיקאי שנערך לקרב על ראשות הממשלה הציג את המתווה שלו לגיוס החרדים, תוך שהוא מבהיר כי יעדיף ללכת לבחירות נוספות על פני התפשרות בנושא.

"נתניהו מבין היטב את הנזק שהוא גרם למדינה באופן שהוא הביא אותה ל-7 באוקטובר", אמר איזנקוט בריאיון. "הוא יכול להגיד שלא העירו אותו, שלא עדכנו אותו, שלא אמרו לו. אבל לפני שהוא הולך לישון, הוא יודע שהוא אחראי למחדל".

"כרת ברית עם אנשים מושחתים"

איזנקוט המשיך במתקפה חריפה במיוחד כלפי שותפיו של נתניהו בקואליציה: "מה קרה לו? אני חושב שהעניינים המשפטיים, האישיים והפוליטיים הפכו להיות המרכיב המרכזי בקבלת ההחלטות שלו. רואים את זה בכל מהלך שהוא עושה. קחי את היממה הקרובה. במקום לחזק את צה"ל בשעה הקשה ביותר שלו, הוא פועל להחליש אותו בגלל אילוצים פוליטיים עם חוק יסוד: לימוד תורה".

כאשר נשאל באופן ישיר האם הכוונה לח"כ משה גפני ולשר אריה דרעי, השיב איזנקוט בחריפות: "חלק מהשותפים שלו, כן, אמרת שמות שלהם. והוא גם מוקף בסביבה עבריינית מושחתת, חלקה מואשמת בפגיעה קשה בביטחון המדינה, על גבול הבגידה. הוא לוקח את האנשים האלה ושם אותם הכי קרוב אליו".

"לא נשב עם חרדים שלא מקבלים חובת שירות"

יו"ר 'ישר' הבהיר את עמדתו הנחרצת בנושא הרכב הקואליציה הבאה: "אני נוהג לדבר לגופו של עניין, לא לגופו של איש. לכן כשאני נשאל על המפלגות הערביות אני עונה את התשובה כמו לגבי המפלגות החרדיות: אשב עם כל מי שמקבל שלושה עקרונות - ישראל יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות וחובת השירות הצבאי והלאומי".

בהמשך הריאיון, ניסה איזנקוט להסביר את גישתו המדינית תוך התייחסות לביקורת שמופנית כלפיו: "נכון לדבר על מה כן, ולא על מה לא, כי אחרת מגיעים למצב שחלק מהמועמדים אומרים 'לא נשב עם חרדים', 'לא נשב עם ערבים', 'לא נשב עם בן גביר', 'לא נשב עם סמוטריץ'', ו'לא נשב עם הליכוד בראשות נתניהו'. הם מתכוונים להקים כנראה קואליציה עם הבלוצ'ים או עם הבונים החופשיים".

כאשר הועמת בשאלה כיצד הדבר מתכנס כאשר גם החרדים וגם הערבים מתקשים עם נושא הגיוס, הבהיר איזנקוט: "אנחנו צריכים לפעול ביחד כדי להשיג ניצחון חד וברור על הקואליציה. נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא. הוא יפסיד. זה ברור לגמרי שהוא יפסיד".

"אעדיף בחירות על פשרה בגיוס"

בהתייחסות לפגישה שקיים עם ח"כ משה גפני מ'דגל התורה', שעוררה גלי ביקורת, הסביר איזנקוט: "אני נפגש עם חברי כנסת מהקואליציה, גם חרדים וגם מהליכוד. אני בוחן איך נכון להקדים את הבחירות עד כמה שאפשר, וגם איך מובילים את מדינת ישראל למקום נכון - למרות שיש עדיין את הקואליציה הזאת".

יו"ר 'ישר' הבהיר את עמדתו הנחרצת: "אני אומר בפעם האלף - אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה זה חוק השתמטות - אלך לבחירות. קשה להגיד עליי שאני משנה עמדות. בניגוד לאחרים שחשבו שלא צריך לגייס חרדים, העמדות שלי לגבי גיוס חרדים לא השתנו".