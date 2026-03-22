ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מודיע על הצטרפותם של שני היועצים והסוקרים האמריקאיים, ג’ורג’ בירנבאום וטוני פבריציו, לצוות הקמפיין שלו | שניהם עבדו עם ארתור פינקלשטיין ז"ל וייעצו בעבר גם לראש הממשלה בנימין נתניהו (חדשות)
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד גולן טלקום. הלקוחות יקבלו פיצוי של כ־8 מיליון שקלים, בעקבות טענות כי החברה הטעתה בפרסומיה כששיווקה חבילות סלולר "ללא הגבלת זמן" אך העלתה מחירים בהמשך (חדשות חוק ומשפט, כלכלה)
ברקע המשבר הפוליטי והציבורי בשל סאגת הגיוס, מנכ"ל מפלגת ש"ס, ח"כ חיים ביטון כתב הערב לפעילי המפלגה הוראות ברורות כיצד לפעול כנגד קמפיין מודעות שעלה כנגד יו"ר המפלגה אריה דרעי | לדבריו, "המינימום הנדרש מצידנו הוא טיפול מהיר בהסרת מודעות אלו בצורה מיידית" (פוליטי)
מערך ההסברה הלאומי יחד עם השב"כ, יעלה בקמפיין חדש - במטרה להעלות את המודעות לתופעה, להרתיע, ולהציג את השלכות שיתוף הפעולה עם האויב האיראני | רק בשנה האחרונה נחשפו יותר מ-25 פרשות, והוגשו יותר מ-35 כתבי אישום חמורים (חדשות)
הרשות השניה פועלת להורדת קמפיין ריבונות של מועצת יש״ע, הבוקר קיבלו מספר גופי תקשורות מכתב דחוף - בדרישה להוריד את הקמפיין למען ריבונות ביו"ש | לטענת הרשות: "הקמפיין מעביר מסר - בנושא השנוי במחלוקת בציבור״ (בארץ, תקשורת)