לאחר ששלט בחירות של יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, הוצב באחד הכבישים המרכזיים בקפריסין - התעוררה סערה ציבורית במדינת האי. השלט, שנכתב בעברית והופנה לאלפי הישראלים השוהים בקפריסין, הציג את תמונתו של איזנקוט לצד הכיתוב "ישראלים, סעו בשלום. מגיע לכם".

הפרסום עורר תגובות סוערות ברשתות החברתיות ובתקשורת המקומית הקפריסאית, כאשר במוקד הדיון עמדה השאלה האם ראוי לאפשר קמפיין בחירות של מדינה זרה בשטח קפריסין.

"מראה כמה ישראלים יש פה"

במרכז הסערה עמד חבר הפרלמנט האירופי העצמאי פידיאס פנאיוטו, שפרסם סרטון שבו תקף בחריפות את עצם הצבת השלט. "אתם מבינים כמה זה חמור? זה מראה כמה ישראלים יש פה, עד כדי כך שהיה שווה להציב עבורם שלט", אמר בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות.

"הפעם זו תעמולה פוליטית, אבל נהיה יותר ויותר נפוץ לראות שלטי חוצות המפרסמים נדל"ן בעברית ברחבי האי", הוסיף הבכיר הקפריסאי, והזהיר במעין רמיזה מפני השתלטות ישראלית על מדינת האי: "זה פשוט לא בסדר. עלינו להגן על הריבונות של קפריסין".

פנאיוטו המשיך וקרא לקדם חקיקה שתאסור קמפיינים פוליטיים של מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי בשטח קפריסין. הצעתו עוררה דיון ציבורי נרחב במדינה, במיוחד בתקופה שבה מספר הישראלים השוהים באי גבוה במיוחד.

"ההתנחלות בקפריסין"

הקמפיין ספג תגובות נאצה גם מאנטי-ישראלים ברשתות. כך למשל כתב משתמש ברשת X: "כרזה ענקית בעברית בקפריסין, כחלק מקמפיין הבחירות של גדי איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר של צה"ל ואחד המתמודדים העיקריים על ראשות ממשלת ישראל בבחירות הקרובות. ככה נהיה בעוד עשר שנים!!! המושבה שלהם!!!".

גולש אחר, עם תמונת דגל פלסטין, כתב כי "ההתנחלות בקפריסין מתקדמת בקצב מהיר יותר ממה שאנחנו יכולים לדמיין. כעת יש כל כך הרבה ישראלים באי שקנו בתים ואדמות ופתחו עסקים, עד שמתקיים שם גם קמפיין בחירות".

האם זה שיח אנטישמי?

לצד הביקורת על השלט עצמו, דבריו של חבר הפרלמנט האירופי עוררו גם ביקורת מצד גולשים ופרשנים. לטענתם, ההתמקדות במספר הישראלים במדינה והצגת עצם נוכחותם כבעיה מזינה שיח אנטי ישראלי ואף בעל מאפיינים אנטישמיים.

יצוין כי קפריסין מהווה אחד מיעדי החופשה המבוקשים ביותר בקרב הציבור הישראלי, במיוחד בשל קרבתה הגיאוגרפית לישראל ומחירי הנופש הנוחים יחסית. במטה מפלגת 'ישר' מתכננים להציב שלטי חוצות נוספים ביעדי נופש מרכזיים באירופה ובאגן הים התיכון בשבועות הקרובים.