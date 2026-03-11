ששה מטוסי קרב טורקיים נפרסו בבסיס ארכאן שבצפון קפריסין, על רקע איומי הסלמה מצד איראן. בעוד יוון וצרפת שולחות פריגטות ונושאות מטוסים להגן על האי, אנקרה מבהירה: "אנחנו כאן כדי להבטיח את הביטחון". האם האי הקטן בדרך להפוך לשדה קרב (תקיפה והגנה)
לראשונה בהיסטוריה המודרנית, איראן שיגרה היום שני טילים בליסטיים לעבר מדינה אירופאית שאינה חברה בנאט"ו | לפי הדיווחים, הטילים שוגרו לעבר בסיס בריטי באי, למרות שבריטניה לא השתתפה באופן פעיל בתקיפות | כל הפרטים (חדשות)
בצעד אסטרטגי, נחתו שישה מטוסי F-35B בבסיס אקרוטירי – "רוחות הרפאים" של חיל האוויר המלכותי כבר כאן. לא מדובר בסיור לוגיסטי, אלא בהצבת זרוע אסטרטגית קטלנית שמסוגלת לראות הכל, לחדור לכל מקום ולשתק מטרות אויב עוד לפני שהן מופיעות על המכ"ם (צבא וביטחון)
הסערה שפקדה את ישראל לא פסחה על נמל התעופה: מטוס מאתונה לא הצליח לנחות בישראל והופנה ללרנקה • לאחר שעות של המתנה ורגיעה ברוחות, שבו הנוסעים לישראל • עומסים כבדים ועיכובים בטיסות 'אל על' מניו יורק, פריז ודובאי • מטוסים רבים נאלצו לבצע סבבי המתנה ממושכים באוויר עד לקבלת אישור נחיתה (בארץ)
לאחר פסגת ראשי המדינות באיזור השבוע בירושלים, בטורקיה הגיבו היום באמצעות כלי תקשורת שבשליטת הרודן ארדואן, שם נכתב כי כלל גופי הביטחון במדינה רואים מהיום את ישראל כאיום מספר אחת שיש לטורקיה | בכיר ישראלי המכיר היטב את טורקיה מסביר, כי באנקרה נערכים למלחמה מול ישראל (חדשות, בעולם)
רה"מ בנימין נתניהו, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, קיימו היום פגישה משותפת במסגרת הפסגה המדינית בירושלים | הפסגה היא אצבע בעין לרודן הטורקי ונתניהו התייחס בפתח הפסגה לאיומים של איראן: "כל פעולה מצידם תיענה בתגובה חריפה מאוד" (חדשות בארץ)
דאגה בישראל לאחר שאבד הקשר עם יאכטה שיצאה מנמל אשדוד לכיוון קפריסין, ברשות הספנות בודקים מדוע | על היאכטה שוהים חמישה בני אדם, ולא ידוע בשלב זה מה מצבם | בקפריסין שלחו הערב ספינה לחיפושים אחריה (בעולם)
לב וריאות שנתרמו בקפריסין הובאו לישראל והושתלו בשתי נשים - אחת מהן בת 34 במצב קריטי | המבצע הלוגיסטי המורכב כלל מטוס פרטי, מסוק משטרתי, וצוותים רפואיים משני צדי הים התיכון | מדובר בפעם הראשונה מזה 30 שנה שישראל "מייבאת" איברים חיים מעבר לים (חדשות, בריאות)
שורת פרויקטים אסטרטגיים שישראל תכננה לקדם עם יוון וקפריסין – ביניהם כבל החשמל התת-ימי נבלמו בתקופה האחרונה, בעקבות התנגדות נחרצת מצד טורקיה | ארדואן תקף אמש את ישראל בעקבות ההתרחשויות בסוריה והגדיר אותה מדינת טרור | "היא משתמשת בדרוזים כתירוץ והרחיבה את הפשעים שלה לשכנתנו סוריה" (בעולם)