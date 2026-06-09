דרמה בשמי אירופה: טורקיה שיבשה את המטוסים של שרי ההגנה

ממשלת קפריסין הודיעה אמש (שני) כי תגיש תלונות רשמיות נגד טורקיה, לאחר שפקחי טיסה ומטוסי קרב טורקיים שיבשו את מטוסיהם של שרי ההגנה של יוון, צרפת והולנד שהיו בדרך לפגישת שרי ההגנה של האיחוד האירופי באי במזרח הים התיכון. התקריות החריגות מסמנות הסלמה חדה במתיחות האזורית.

ויקטור פפאדופולוס, מנהל לשכת העיתונות של נשיא קפריסין, מסר כי שרי ההגנה של שלוש המדינות דיווחו על הפרעות שהופעלו במהלך טיסתם מנמל התעופה טימבו, הנמצא בחלק הצפוני של האי הנשלט על ידי הטורקים. קפריסין, המשמשת כנשיאה התורנית של האיחוד האירופי, הבהירה כי תפנה לגורמים המתאימים ותעלה את הנושא בפני האיחוד.

במקרה של שר ההגנה היווני ניקוס דנדיאס, התקרית כללה גם פעילות של מטוסי קרב טורקיים באזור. שר ההגנה הקפריסאי צפוי לעדכן בנושא את שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס וכן את המועצה האירופית.

שיבושים בתקשורת ומעקב אווירי

גורמים יוונים וקפריסאים מסרו לפוליטיקו כי התקריות כללו שיבושים בתקשורת הרדיו עם המטוסים. לטענתם, ההפרעות בוצעו על ידי פקחי טיסה שפעלו מנמל התעופה ארג'ן הסמוך לעיירה טימבו שבקפריסין הצפונית.

בנוסף, שני מטוסי קרב טורקיים מסוג F16 המריאו ועקבו אחר לפחות אחד מהמטוסים שנשאו את הבכירים האירופים בזמן שהתקרב לקפריסין, תוך שמירה על מרחק. על פי הדיווחים, מדובר במטוסו של שר ההגנה היווני.

בטורקיה דחו את ההאשמות בתוקף. כורשאד הודאוורדיוגלו, ראש איגוד פקחי הטיסה של קפריסין הצפונית, הכחיש כי התרחש אירוע חריג. לדבריו, מטוסי ה-F16 המריאו בעקבות מצב חירום וטסו לצפון האי מבלי להפר גבולות כלשהם, אך לא פירט מה היה מצב החירום המדובר.

הודאוורדיוגלו טען כי הדיווחים שלפיהם מטוסי הקרב הטורקיים עקבו אחר המטוסים שנשאו את שרי ההגנה האירופים "נובעים ממניע פוליטי", וכינה אותם "הצגה מסולפת של המציאות". יצוין כי נמל התעופה ארג'ן, שממנו לפי הטענות בוצעו ההפרעות, אינו מוכר בין-לאומית ואינו רשום כנמל תעופה בין-לאומי בארגון התעופה האזרחית הבין-לאומית.