חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
חיל האוויר האמריקני מאריך את חיי טיל השיוט הגרעיני AGM-86B עד 2033 בשל עיכובים בטיל המחליף. על פי הדיווח הפנטגון מזניק את התקציב למיליארדי דולרים כדי לגשר על הפער ולהבטיח הרתעה גרעינית קטלנית מול האיומים המשתנים (תקיפה והגנה)
מפגן כוח יוצא דופן של המרינס: מסוק התובלה CH-53E השלים ניסוי קצה שכלל תדלוק אווירי מורכב תוך הנפת שני כלי רכב במקביל. המהלך הדרמטי, שפורסם ב-World Defense News, חושף את היכולות האסטרטגיות שיגיעו בקרוב גם לחיל האוויר הישראלי (תקיפה והגנה)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
דרמה מדינית בוושינגטון: בעוד הנשיא טראמפ שוקל את סיום המערכה, סעודיה והאמירויות מפעילות לחץ כבד להמשך התקיפות עד לניטרול יכולות הגרעין והטילים של איראן. במקביל, דיווחים חושפים: הנהגת האייתוללות שרויה בשיתוק מוחלט לאחר שורת החיסולים הממוקדים של צמרת המשטר וסגניהם (בעולם)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
מיליציה עיראקית חשפה תיעוד של פגיעה מדויקת במסוק "בלאק הוק" ובמערכת מכ"ם מתקדמת בבסיס צבאי מאובטח בבגדד. המתקפה, שבוצעה באמצעות רחפני סיב אופטי חסיני שיבוש, עברה ללא כל תגובה מצד מערכות ההגנה האמריקאיות ש"נרדמו בשמירה" (תקיפה והגנה)
הפגנת כוח מבהילה בסין: מערכת ה-'Atlas' הציגה יכולת שיגור של עשרות רחפנים הפועלים ב"מוח משותף" ובתיאום אלגוריתמי עצמאי. ללא מגע יד אדם, הנחיל זיהה מטרה והשמיד אותה בדיוק כירורגי – צעד דרמטי המותיר את המערב הרחק מאחור (תקיפה והגנה)
בחוזה ענק של 52 מיליון דולר, צבא ארה"ב רוכש 2,500 רחפני X10D מחברת סקיידיו | הכלי המהפכני מסוגל לנווט ללא GPS, למפות שטח באופן עצמאי ביום ובלילה, ולהעניק למפקדי מחלקות בשטח יתרון מודיעיני קטלני וחסין לשיבושים (תקיפה והגנה)
חברות מפולין ומספרד חשפו את ה-"ZEUS", פלטפורמה אווירית מהפכנית המסוגלת להמריא ולנחות אנכית מכל תנאי שטח. עם יכולת שהייה של יממה שלמה באוויר ומערכת ניווט חסינה לשיבושים, הוא מסתמן כפתרון האידיאלי למשימות איסוף מודיעין באזורים מבודדים | "הגשר בין הכלים הקטנים למערכות הענק" (תקיפה והגנה)
דרמה בבסיסי חיל האוויר הצרפתי במזרח התיכון: מלאי טילי האוויר-אוויר המתקדמים הולך ואוזל בעקבות קצב יירוטים חסר תקדים של כטמ"מים איראניים. בפריז הכריזו על מצב חירום תעשייתי מחשש לקריסת המערך ההגנתי באיחוד האמירויות (תקיפה והגנה)
נבואות חז"ל פוגשות את נושאות המטוסים במפרץ: הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של המערכה הימית שמרסקת את הכלכלה ומשנה את פני המערב | דונלד טראמפ מול איראן, סין מול נאט"ו, והמחיר והכאב של "שיבר האנרגיה" שנסגר | ניתוח גיאופוליטי מטלטל על קו השבר של האנושות (מגזין)
תופעה מטלטלת במערכת הביטחון האיראנית: אזרחים מתוך טהרן משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר לישראל מידע רגיש בזמן אמת, שהופך בתוך דקות למטרות עבור חיל האוויר. מחשיפת מחסומי ה"בסיג'" ברחובות ועד להפצצת אתר הגרעין בפרצ'ין – כך הפכו הסטורי והציוץ בפרסית לנשק הסודי של צה"ל בלב איראן (תקיפה והגנה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ושלח מסר של עוצמה והכרעה היישר מטייסת ה-F-15. בשיא דבריו, התייחס כ"ץ לאפשרות של קריסת שלטון האייתוללות: "אם המשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%" (צבא וביטחון)