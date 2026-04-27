הפנטגון מאיץ פיתוח של טיל גרעיני שיגן על ארה"ב 60 שנה

בעוד המתיחות הגלובלית מול מוסקבה ובייג'ינג מגיעה לשיאים חדשים, ארצות הברית חושפת את "תעודת הביטוח" הבאה שלה. הפנטגון החל להאיץ את פיתוחו של ה-LGM-35A Sentinel, הטיל הגרעיני הבין-יבשתי (ICBM) שנועד להוות את עמוד השדרה של ההרתעה האמריקנית בששת העשורים הקרובים.

עם תקציב עתק של 4.6 מיליארד דולר לשנה הנוכחית בלבד, מדובר באחד מפרויקטי הנשק היקרים והמורכבים ביותר שידע תקציב הביטחון האמריקני. התוכנית, שצפויה להגיע לכושר מבצעי בתחילת שנות ה-30, משקפת שינוי תפיסתי עמוק בדוקטרינה הביטחונית האמריקנית. לאחר עשרות שנים בהן הסתמכה וושינגטון על מערכות ישנות שפותחו בשיא המלחמה הקרה, כעת מושקעים משאבים עצומים ביצירת דור חדש של יכולות הרתעה שיכולות להתמודד עם האיומים המתפתחים של המאה ה-21.

מהפכת הבנייה: ממגורות "כחול-לבן" בשיטת המפעל

אחת הבשורות המרכזיות בתוכנית היא שינוי שיטת הבנייה של ממגורות השיגור. בניגוד לעבר, חיל האוויר האמריקני החל להקים ביוטה אב-טיפוס של ממגורה המבוססת על חלקי בטון מוכנים מראש המורכבים בשטח. על פי הדיווחים באתרי התעופה והחלל המקצועיים, מדובר במבצע הנדסי חסר תקדים הכולל הקמת 450 אתרי שיגור שיתפרסו על פני חמש מדינות בארצות הברית, ממונטנה ועד נברסקה.

השיטה החדשנית מאפשרת קיצור משמעותי בזמני הבנייה והפחתת עלויות, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של עמידות ואבטחה. המערכות החדשות יחליפו את הממגורות הישנות שפועלות כבר קרוב ל-60 שנה ומגיעות לסוף חייהן התפעוליים. כידוע, תשתיות אלו נבנו בשיא המלחמה הקרה ונדרשות כעת להחלפה מקיפה.

יכולות קטלניות: 13 אלף קילומטרים של עוצמה

הסנטינל החדש אינו רק מחליף, אלא קפיצת מדרגה טכנולוגית. על פי נתוני מגזיני התעופה המקצועיים, הטיל יהיה בעל טווח של למעלה מ-13,000 קילומטרים, עם דיוק כירורגי ועמידות גבוהה במיוחד בפני לוחמה אלקטרונית ושיבושי אויב. המערכת תשלב טכנולוגיות מתקדמות שפותחו בעשור האחרון ותאפשר לארצות הברית לשמור על יתרון אסטרטגי מול יריבותיה.

התוכנית נועדה להבטיח שארצות הברית תישאר צעד אחד לפני יכולותיהן הגרעיניות המתפתחות של מעצמות המזרח. כפי שדווח במקורות ביטחוניים, החשש מהתעצמותן הגרעינית המהירה של רוסיה וסין הוביל את ממשלי ביידן וטראמפ כאחד להגדיל את המימון ולהבטיח את עתיד השלשייה הגרעינית – באוויר, בים וביבשה.

הקרב הפוליטי: המיליארדים שניצחו את הביקורת

למרות תג מחיר דמיוני של 141 מיליארד דולר וביקורת נוקבת מצד גורמים בשמאל האמריקני שניסו לבלום את הפרויקט, ההנהגה האמריקנית מאוחדת בצורך להאיץ את המיזם. הדיווחים מדגישים כי החשש מהתעצמותן הגרעינית המהירה של רוסיה וסין הוביל לקונצנזוס רחב בקונגרס לגבי הצורך בהשקעה העצומה.

בעוד שבעבר הסתמכה וושינגטון על יכולות תקיפה והרתעה בלבד, כיום היא משקיעה משאבים עצומים ביצירת מערך הגנה והרתעה רב-שכבתי. הלקח המרכזי שהפנטגון הפיק מהעימות עם איראן ומהמלחמה באוקראינה ברור: המלחמה העתידית תתנהל במהירות דמיונית, וללא מערכות מתקדמות – אין סיכוי לשמור על יתרון אסטרטגי.

יצוין כי התוכנית כוללת גם שדרוג מקיף של מערכות הבקרה והשליטה, כולל שילוב של טכנולוגיות חיישנים מתקדמות ויכולות תקשורת מאובטחות. המטרה היא להבטיח שארצות הברית תוכל להגיב במהירות ובדיוק לכל איום, תוך שמירה על יכולת הרתעה אמינה מול כל יריב פוטנציאלי.

הפרויקט צפוי להעסיק אלפי עובדים ברחבי ארצות הברית ולהוות מנוע כלכלי משמעותי למדינות בהן יוקמו אתרי השיגור. כפי שצוין בדיווחים, מדובר בהשקעה ארוכת טווח שתבטיח את ביטחונה של ארצות הברית לדורות הבאים, תוך שמירה על מעמדה כמעצמה גרעינית מובילה בעולם.