רוסיה שיגרה ספינת מלחמה כדי ללוות מכליות נפט השייכות לצי הצללים של רוסיה, בריטניה נמנעה מלהגיב למרות האיומים | כך, בתעלת למאנש הגובלת עם צרפת ובריטניה, ספגו הבריטים את נוכחותה של ספינת מלחמה רוסית - מבלי יכולת להגיב (חדשות)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
במוסקבה מזהירים כי הלחימה בהובלת ארה״ב נגד איראן דוחפת את האזור לעבר עימות גרעיני, בעוד שמודיעין מערבי חושף כי רוסיה החלה להעביר לטהראן מל״טים מדגם מתקדם - צעד המאותת על שינוי דרמטי ביחסים הצבאיים בין שתי המדינות (בעולם)
עובד לשעבר מצפון קוריאה חשף תנאי עבודה קשים במיוחד במסגרת תוכנית שליחת עובדים לחו״ל שמפעילה המדינה | "אין משא ומתן. אם לא עומדים במכסה, החוב עובר לחודש הבא. הגעת כדי להרוויח ויצאת בלי כלום", תיאר העובד (מעניין)
שר החוץ של הונגריה, פטר סיירטו, אישר כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי | בינתיים האיחוד מתעלם לפי הדיווחים מהונגריה בדיונים, מחשש לדליפות לרוסיה (בעולם)
רוסיה מהדקת את החגורה הדיגיטלית סביב אזרחיה המבוגרים מעל גיל 60, בצעד דרמטי לכאורה נגד הונאות בינלאומיות | נכון ל2026 רבים מאזרחי רוסיה כבר לא יכולים לשלוח הודעות בוואטסאפ או לבצע תשלומים בכרטיסי אשראי - הכל תחת כסות של 'שמירה על האזרחים' (חדשות בעולם)
בזמן שמשרד הביטחון הרוסי מנסה לפתות סטודנטים להצטרף ל"כוחות המערכות הבלתי מאוישות" החדשים, הדגמה חיה באולם הרצאות הסתיימה בצלילה חופשית לרצפה. "זו התמונה של הצבא הרוסי ב-2026", לעגו המגיבים - צפו במבוכה (חדשות בעולם)
לפי דיווח שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל', מוסקבה מספקת לטהראן תמונות לוויין מתקדמות, מידע מודיעיני וטכנולוגיות כטב"מים משופרות, במטרה לשפר את יכולות התקיפה שלה נגד מטרות אמריקאיות | רוסיה מעבירה לאיראן גם ניסיון מבצעי שנצבר במלחמה באוקראינה (בעולם)
בריאיון שנתן התייחס זלנסקי לנשק האיראני, שמגיע לדבריו מרוסיה | "ראינו כמה רכיבים מאחד ה'שאהדים' שפגע באחת המדינות במזרח התיכון. אלו היו רכיבים רוסיים", ציין הנשיא | בימים האחרונים הזהירה איראן את אוקראינה שהיא הפכה ל״מטרה לגיטימית״ בשל סיוע שהעבירה לישראל (בעולם)
לפי דיווח בעיתון כוויתי, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי עבר ניתוח חירום במוסקבה לאחר שנפצע בתקיפות ישראליות - ועדיין שוהה שם | למרות ההכרזה על המנהיג העליון החדש, עד כה הוא טרם נראה בציבור, כזכור, נשיא ארה"ב אמר כי הוא סבור שאינו בחיים (חדשות)
המתח הביטחוני בים הבלטי מגיע לשיא חדש עם החרמתה של מכלית ענק המקושרת למנגנון עקיפת הסנקציות של מוסקבה | מדובר בפעולה נחושה של משמר החופים השוודי שמסמנת עליית מדרגה במאבק הבינלאומי ב"צי הצללים" המסתורי של רוסיה (חדשות בעולם)
מטוסי F-35 נורבגיים הוקפצו ביומיים האחרונים לזיהוי וליווי מטוסי ביון רוסיים מסוג איליושין שחגו מול חופי המדינה | הפעילות הרוסית התרחשה במרחב האווירי הבינלאומי כחלק מאיסוף מידע על תרגיל נאט"ו רחב היקף שנערך כעת באזור (חדשות)