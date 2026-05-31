התוכנית של פוטין לחיי נצח: החלפת איברים אנושיים עד 2030

כאשר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נתפס בשיחה בלתי רשמית עם נשיא סין שי ג׳ינפינג כשהוא מדבר על האפשרות להגיע למצב של אל-מוות באמצעות החלפת איברים, רבים ראו בכך אמירה יוצאת דופן, פנטזיה פרועה לכל היותר. אך לפי דיווח שפורסם ב"וול סטריט ג׳ורנל" בסוף מאי, מדובר בתיאור מדויק של אחת מהיוזמות המדעיות המרכזיות ביותר של הקרמלין כיום.

התוכנית, הנושאת את השם "טכנולוגיות חדשות לשימור הבריאות", הושקה בשנת 2024 ומוערכת בהשקעה של כ־26 מיליארד דולר. היא כוללת מגוון תחומים פורצי דרך: הדפסת איברים חיים במדפסות ביולוגיות, השתלת איברים מחזירים מהונדסים גנטית, טיפולים בקריותרפיה בטמפרטורות קיצוניות, וכן פיתוחים בתחום הטיפול הגנטי שנועדו להאט את תהליך ההזדקנות.

לדברי גורמים רוסיים, כבר הושגו הישגים ראשוניים, בהם הדפסת סחוס אנושי ובלוטת תריס בעכברים. היעד המוצהר הוא להגיע ליכולת של החלפת איברים אנושיים מלאה עד שנת 2030. סגנית ראש הממשלה טטיאנה גוליקובה הציגה את התוכנית באופן רשמי, והצהירה כי היא עשויה להציל כ־175 אלף איש עד סוף העשור.

אחת הדמויות המרכזיות שמובילות את הפרויקט היא מריה וורונצובה, בתו הבכורה של פוטין ואנדוקרינולוגית בהכשרתה. לצידה פועל הפיזיקאי מיכאיל קובלצ׳וק, ראש מכון קורצ׳טוב. וורונצובה, שעליה הוטלו סנקציות מצד ארצות הברית והאיחוד האירופי, נחשבת לדמות מפתח בפיתוחים הגנטיים הממומנים על ידי המדינה.

עם זאת, לא כולם משוכנעים שהחזון הרוסי בר־השגה. מומחים בתחום הרפואה והביוטכנולוגיה מצביעים על אתגרים משמעותיים, בהם מחסור במימון ארוך טווח ובריחת מוחות של מדענים. בנוסף, ניסויים קליניים בטיפולים הגנטיים עדיין לא החלו, והטענה כי ניתן יהיה "לעצור את ההזדקנות" נחשבת בשלב זה לספקולטיבית.

למרות הספקות, היוזמה היא למעשה חלק מתוכנית רחבה יותר: נכונות של מדינות ואף מיליארדרים פרטיים להשקיע משאבים עצומים בניסיון להאריך את חיי האדם. עבור הקרמלין, נראה כי מדובר לא רק בפרויקט מדעי - אלא גם בהצהרת כוונות על עתיד שבו לשיטתם גבולות הגוף האנושי עשויים להשתנות מן היסוד.