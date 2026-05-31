תגובה סעודית לאיראן: "צרעת השמיים" בטווח 1,500 ק"מ

צבא סעודיה

מירוץ החימוש במזרח התיכון מקבל תאוצה משמעותית, והפעם מדובר בפיתוח שעשוי לשנות את מאזן הכוחות האזורי. סעודיה מקדמת בימים אלו פרויקט שאפתני לפיתוח כטמ"ם תקיפה מתאבד ארוך טווח, שנועד להעניק לממלכה יכולות הרתעה והתקפה חסרות תקדים מול איראן.

הפרויקט, המכונה "Sky Wasp" (צרעת השמיים), הוא פרי שיתוף פעולה בין חברת VECTOR האמריקנית לבין החברה הסעודית SR2 Defense Systems. על פי הפרסומים, המיזם נולד בעקבות מזכר הבנות שנחתם בתערוכת נשק יוקרתית בריאד, ונהנה ממימון עתק של כ-100 מיליון דולר מצד חברת ההשקעות הסעודית MASNA.

הנתונים המדהימים של הכטמ"ם החדש מציבים איום ממשי על המשטר האיראני. עם טווח מבצעי של עד 1,500 קילומטר, ה"סקיי וואספ" מסוגל להגיע ישירות לשטח איראן - מטהראן ועד מתקני תשתית צבאיים קריטיים בבושהר ובנדר עבאס. מומחים בתחום מציינים כי הכלי, שמאפייניו מזכירים את ה"שאהד-136" האיראני, עובר אופטימיזציה טכנולוגית מתקדמת. המערכת כוללת מערכות ניווט אינרציאליות מתוחכמות, הנחיית GNSS מתקדמת ויכולות הגנה מפני שיבוש אלקטרוני. הכטמ"ם נועד לשאת ראש נפץ במשקל של 30 עד 50 קילוגרם, תוך כדי תעופה במהירות של 150-200 קמ"ש. יכולות אלו הופכות אותו לנשק אפקטיבי במיוחד כנגד מטרות צבאיות ותשתיתיות.

חלק מ"חזון 2030" - עצמאות ביטחונית מלאה

הפיתוח מהווה חלק מרכזי בתוכנית "חזון 2030" של סעודיה, שמטרתה להשיג עצמאות ביטחונית מלאה. הממלכה שואפת להפחית את התלות בייבוא נשק חיצוני ולהקים תשתית ייצור מקומית מתקדמת. המהלך מעיד על שינוי אסטרטגי משמעותי בגישה הביטחונית הסעודית, שבעבר הסתמכה כמעט לחלוטין על רכש חיצוני.

כידוע, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן הביע לאחרונה נכונות לכינון יחסים עם ישראל, תוך ביקורת חריפה על ההנהגה הפלסטינית. בהקשר זה, הפיתוח הצבאי החדש עשוי להוות גורם נוסף בשיקולים האזוריים של הממלכה.

מגמה אזורית - מירוץ לכטמ"מים מתקדמים

הפיתוח הסעודי מצטרף למגמה אזורית ועולמית של השקעה מואצת במערכות בלתי מאוישות מתקדמות. כפי שעולה מהתפתחויות בזירות קרב שונות, כטמ"מים ורחפנים הופכים לנשק מרכזי בלוחמה המודרנית, עם יכולות תקיפה מדויקות ועלויות תפעול נמוכות יחסית.

יצוין כי גם מעצמות אחרות משקיעות בכבדות בתחום. הפנטגון האמריקאי פרסם לאחרונה בקשה לפיתוח מערכות לייזר רב-עוצמה להגנה מפני כטמ"מים, מה שמעיד על החשיבות הגוברת של איומים אלו בשדה הקרב.

המטרה הסעודית ברורה: יכולת להשיב אש לכל איום - בכל זמן ובכל טווח. הפיתוח של "צרעת השמיים" מהווה צעד משמעותי בכיוון זה, ועשוי להשפיע על מאזן הכוחות האזורי בשנים הקרובות. עדכונים נוספים בהמשך.