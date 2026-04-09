מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)
דרמה בבסיסי חיל האוויר הצרפתי במזרח התיכון: מלאי טילי האוויר-אוויר המתקדמים הולך ואוזל בעקבות קצב יירוטים חסר תקדים של כטמ"מים איראניים. בפריז הכריזו על מצב חירום תעשייתי מחשש לקריסת המערך ההגנתי באיחוד האמירויות (תקיפה והגנה)
נבואות חז"ל פוגשות את נושאות המטוסים במפרץ: הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של המערכה הימית שמרסקת את הכלכלה ומשנה את פני המערב | דונלד טראמפ מול איראן, סין מול נאט"ו, והמחיר והכאב של "שיבר האנרגיה" שנסגר | ניתוח גיאופוליטי מטלטל על קו השבר של האנושות (מגזין)
המחיר המטורף של הטילים המדויקים נחשף: בתדרוך סגור בגבעת הקפיטול נחשפו נתוני העתק של העימות מול טהרן • 5.6 מיליארד דולר נשרפו ביומיים הראשונים בלבד • האם המלאי האמריקאי בסכנה? הפרטים המלאים על הכלכלה שמאחורי האש (בעולם)
קנברה שולחת מטוסי ביון מתקדמים וצרפת מניעה את נושאת המטוסים "שארל דה גול" | המטרה: בלימת האיום האיראני על נתיבי הנפט והגנה על 115 אלף אזרחים אוסטרלים | מקרון במסר חריף: "פגיעה באזור היא פגיעה באירופה" (בעולם)
ששה מטוסי קרב טורקיים נפרסו בבסיס ארכאן שבצפון קפריסין, על רקע איומי הסלמה מצד איראן. בעוד יוון וצרפת שולחות פריגטות ונושאות מטוסים להגן על האי, אנקרה מבהירה: "אנחנו כאן כדי להבטיח את הביטחון". האם האי הקטן בדרך להפוך לשדה קרב (תקיפה והגנה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ מגלה כי המבצע האסטרטגי נגד איראן תוכנן במקור להמשך השנה, אך הוקדם לפברואר בשל הזדמנות מבצעית נדירה ותיאום מלא עם ארה"ב. כ"ץ שיבח את אמ"ן על מודיעין מדויק שהוביל לתוצאות פנטסטיות במכת הפתיחה (צבא וביטחון)
שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' במסר עוצמה חסר תקדים: המבצע המשותף לארה"ב וישראל חזק פי שבעה ממבצעי ישראל הקודמים • "צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית - לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה" | התייחסות דרמטית למבצע באיראן (מלחמה עם איראן)
חילות האוויר של ישראל וארה"ב פתחו במבצע משולב להשמדת מערכי הטילים הבליסטיים של איראן. מטוסי "סופה" חמושים בטילי "רמפייג'" כירורגיים ריסקו אתרי שיגור של טילי "שיהאב-3", בעוד האמריקנים הציבו איום חדש בעומק האסטרטגי עם מערכות ה-HIMARS (צבא)
מתקפת פתע אמריקאית-ישראלית על איראן חיסלה את המנהיג העליון חמינאי ו-40 בכירי משטר בלב הבירה טהראן. המבצע, שנחשף ב-AP, התבסס על מודיעין מדויק של ה-CIA וכלל תקיפות חמקנים שהשמידו תשע ספינות מלחמה ומתקני טילים בליסטיים בתוך דקות בודדות | הפרטים המלאים (מבצע שאגת הארי)
טבילת אש היסטורית בטהראן לאחר שצבא ארה"ב אישר שימוש בחימוש המשוטט LUCAS נגד יעדי משמרות המהפכה. המל"ט המתאבד, המבוסס על ה"שאהד" האיראני אך בעל כוח הרס כפול, השמיד סוללות טילים ומפקדות אסטרטגיות בלב איראן (צבא וביטחון)
משרד הביטחון חתם על עסקת ענק לשיקום מערכות הכוח של טנקי המרכבה. המהלך האסטרטגי, בעלות של למעלה מ-130 מיליון ש"ח, נועד להבטיח שמפלצות הפלדה של צה"ל יישארו קטלניות ומוכנות להכרעה בכל זירה תחת אש | צמצום התלות במקורות חוץ (צבא וביטחון)
צבא סלובקיה החל במודרניזציה דרמטית עם קבלת הנגמ"ש הראשון מדגם CV9035 Mk IV • המערכת מצוידה בתותח 35 מ"מ וטכנולוגיית יירוט מתקדמת • חלק מפרויקט ענק של 152 רכבים שיחליפו את הציוד הסובייטי המיושן | המהפכה הטכנולוגית של נאט"ו (בעולם)