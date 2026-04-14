F-16 VIPER בטבילת אש: הפיל שני כטמ"מים איראניים

הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) | חשבון רשמי )

בשמי המפרץ הפרסי נרשם השבוע אירוע מבצעי שמסמן נקודת מפנה בלוחמה האווירית המודרנית. חיל האוויר המלכותי של בחריין הפיל שני כטמ"מים איראניים במה שמוגדר כטבילת האש המבצעית הראשונה של מטוס הקרב המתקדם F-16 בלוק 70, המכונה "VIPER". האירוע, שהתרחש לפני כשבועיים, חשף את היכולות המרשימות של המטוס החדיש מול האיום ההולך וגובר של כלי טיס בלתי מאוישים.

על פי דיווחים בינלאומיים, שני כטמ"מים איראניים חדרו למרחב האווירי של בחריין בלילה שנחשב לכוננות שגרתית. מערכות המכ"ם הקרקעיות זיהו את האיום, אך מערכות ההגנה האווירית הקרקעיות נתקלו בקושי לנעול על המטרות הקטנות והאיטיות. בשלב זה הוזנק מטוס ה-VIPER, שהשלים את המשימה בדיוק כירורגי והפיל את שני הכטמ"מים.

מוכנות שיא בדת"קים: טכנאים בודקים את מערכות החימוש של מטוס הקרב לפני היציאה למשימה. ( צילום: חיל האוויר האמריקאי @usairforce )

הטייס הבחרייני בחר שלא לקחת סיכונים במהלך המרדף האווירי. הוא שיגר טילי AMRAAM מתקדמים לטווח בינוני בשילוב עם טילי סיידוויינדר מדגם AIM-9X - נשק שמחירו נאמד במאות אלפי דולרים לכל שיגור. למרות שהמטוס מצויד בתותח וולקן שיכול היה לבצע את המשימה בעלות נמוכה יותר, הבחירה בטילים מונחים הבטיחה ודאות מוחלטת שהכטמ"מים לא יגיעו ליעדם. כידוע, הדילמה הכלכלית של המלחמה המודרנית מציבה שאלות קשות: האם כדאי לירות טיל שעולה מיליון דולר כדי ליירט כטמ"ם זול? אולם, כאשר בוחנים את הנתונים המבהילים שפרסם צבא בחריין - לפיהם יורטו מאז פברואר 194 טילים ו-515 כטמ"מים - נראה כי היעילות המבצעית והצורך להגן על תשתיות קריטיות גוברים על השיקול הכספי.

מטוס ה-F-16 המתקדם של בחריין ( צילום: חיל האוויר האמריקאי )

טכנולוגיה מתקדמת בשירות ההגנה

מטוס ה-F-16 בלוק 70 מצויד במכ"ם AESA מתקדם מתוצרת נורת'רופ גראמן ובפוד כיוון "צלף" (Sniper), המעניקים לו יכולות זיהוי ומעקב יוצאות דופן. המערכות הללו אפשרו לטייס לזהות את הכטמ"מים האיראניים במרחק רב, לעקוב אחריהם ולבצע יירוט מדויק. על פי הדיווחים, המטוס הוכיח את עצמו כתשובה המוחצת לאיומים המשתנים של ציר הרשע.

חברת לוקהיד מרטין, יצרנית המטוס, כבר ממהרת להתגאות בביצועים המבצעיים. נציגי החברה מבהירים כי ה-F-16 VIPER כבר אינו רק הבטחה על הנייר - הוא קוטל כטמ"מים מוכח בשדה הקרב. ההישג מגיע על רקע מאמצי חימוש נרחבים של ארצות הברית במדינות המפרץ, כאשר ירדן, האמירויות וכווית מקבלות שדרוגים משמעותיים למערכי ההגנה האווירית שלהן.

מערך הגנה אזורי מתגבש

ההישג של בחריין מגיע על רקע היערכות אזורית מקיפה מול האיום האיראני. מדינות המפרץ בונות מערך הגנה רב-שכבתי המשלב מטוסי קרב מתקדמים, מערכות הגנה אווירית קרקעיות ויכולות מודיעיניות משופרות. כאמור, צבא בחריין דיווח על יירוט מאות איומים אוויים בחודשים האחרונים, מה שמעיד על עצימות האיום המתמשך.

בנוסף לכך, איחוד האמירויות מציע להשתתף בקואליציה צבאית להגנה על מצר הורמוז, כאשר מטוסי ה-F-16 שלה עשויים להצטרף למערכה. המהלכים הללו משקפים שינוי תפיסתי במדיניות הביטחונית של מדינות המפרץ, שכבר אינן מסתפקות בהגנה פסיבית אלא נערכות לפעולות התקפיות במידת הצורך.

יצוין כי האירוע מדגים את החשיבות של עליונות אווירית במלחמה המודרנית. בעוד מערכות הגנה קרקעיות מתקשות להתמודד עם כטמ"מים קטנים ואיטיים, מטוסי קרב מתקדמים מצוידים בחיישנים ובנשק מדויק מספקים פתרון יעיל. ההישג של בחריין צפוי לעודד מדינות נוספות באזור לשדרג את חילות האוויר שלהן ולהשקיע בטכנולוגיות מתקדמות.