חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
האיום הדיפלומטי החמור ביותר מזה שנים מטלטל את השותפות הטרנס-אטלנטית | הולנד מבהירה: אם וושינגטון תפנה עורף, אירופה תבצע 'פריצה' ל-F-35 ותשתלט על הקוד שלו בכוח | בעוד שישראל היא המדינה היחידה בעולם שזכתה בזכות הבלעדית להפעיל את המטוס עם תוכנה עצמאית מחוץ לרשת האמריקאית, בעלות הברית מאיימות כעת לפרוץ את המנעולים ולהשיג את אותה הריבונות – גם ללא אישור (חדשות בעולם)
לוקהיד מרטין חושפת את ה-Lamprey: כלי השיט האוטונומי שמשנה את מאזן הכוחות מול איומי איראן בעזרת יכולת ייחודית להיצמד לספינות ולתפוס "טרמפ" חשאי | הטורף השקט מהמצולות משגר כטב"מים וטורפדות כדי להבטיח עליונות ימית וגישה בטוחה בזירות הלחימה המורכבות ביותר (חדשות צבא)
מנכ"ל לוקהיד מרטין שובר שתיקה ומאשר את מעורבותו של ה-RQ-170 Sentinel החשאי במבצע "נחישות מוחלטת" בוונצואלה | כיצד "המפלצת מקנדהאר" הפכה לנכס המודיעיני הקריטי שסיפק עיניים בזמן אמת בלב המרחב העוין והבטיח את הצלחת המשימה הדרמטית | וגם מצאנו את התמונה שחיל האוויר הדרומי של ארה"ב לא רצה שתראו (חדשות צבא)
בודפשט מהדקת חגורה ביטחונית: תאגיד הענק האמריקאי יספק לצבא הונגריה יכולות ארטילריה ארוכות-טווח • המהלך כולל ייצור מקומי של פלטפורמות השיגור והגדלת תקציבי הביטחון • לקחי המלחמה באוקראינה מגיעים למרכז היבשת (בעולם)
נאס"א וחברת לוקהיד מרטין ביצעו בהצלחה את טיסת הניסוי הראשונה של המטוס הסופר-סוני X-59, שפותח כדי לצמצם את עוצמת ה"בום העל-קולי" שנוצר בעת חציית מהירות הקול. המטוס נחת בשלום בבסיס אדוורדס בקליפורניה, לאחר טיסה חלקה וללא תקלות (בעולם)