משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו את מרכז מחשוב ענן של חברת אמזון בבחריין | על פי התקשורת באיראן מדובר ב"צעד ראשון נגד חברות הריגול הטכנולוגי" | כזכור, באיראן איימו כי החל מהראשון באפריל יכוונו תקיפות נגד חברות אמריקניות הפועלות באזור, כתגובה לתקיפות נגד המדינה (חדשות)
בחריין, איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. בעוד סוכנים איראנים נעצרים תחת כיסוי מסחרי, במפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים: "אי אפשר לקיים דו-קיום עם איראן" (העולם הערבי)
טיסה מבחריין להודו ביום ראשון לפנות בוקר סטתה ממסלולה בעקבות איום פצצה שנשלח בדוא"ל לרשויות שדה התעופה | עם הנחיתה, צוותי אבטחה עלו למטוס וביצעו בדיקות מקיפות, כולל סינון מזוודות וסריקות פנימיות אך לא נמצא מטען חבלה או פריטים חשודים על הסיפון (תעופה)
ארה"ב ובחריין חתמו הערב על הסכם במסגרתו תקבל מדינת המפרץ גישה לגרעין אזרחי בשיתוף פעולה עם ארה"ב | במזכר ההבנות שפורסם לציבור לא פורט אופן קבלת הגישה של בחריין לגרעין, אולם ייתכן כי הכוונה להקמת קונסורציום גרעיני בינלאומי, בהתאם לתוכנית שגיבש טראמפ ערב המתקפה (חדשות)
מנהלת התעופה האזרחית של כווית (DGCA) הודיעה ביום ראשון כי מטוס של חברת גאלף איירליינס נחת בשלום בנמל התעופה הבינלאומי של כווית לאחר איום שווא בפצצה מצד אחד הנוסעים | הנוסע הבעייתי עוכב על ידי משטרת שדה התעופה עם הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של כווית (תעופה, בעולם)
הנשיא דונלד טראמפ כינס ישיבת קבינט בהשתתפות בכירי הממשל האמריקאי | במהלך הישיבה ציין, כי ישנן מדינות נוספות שמביעות עניין בהצטרפות להסכמי אברהם | סגן הנשיא: "המדינות הללו דוחות הצידה את העימותים הישנים - לטובת שגשוג כלכלי ויציבות" (בעולם)