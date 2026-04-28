שילמו ביוקר

בקרוב בישראל? כך הענישה מדינה ערבית אנשים שתמכו באיראן

בחריין שללה אזרחות מ-69 אנשים בטענה לתמיכה בפעולות איראניות עוינות | הצעד בוצע על רקע מתיחות אזורית ותקיפות איראניות במפרץ (בעולם)

תקיפות בבחריין, אילוסטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משרד הפנים של בחריין הודיע כי שלל את אזרחותם של 69 בני אדם, בהם גם חברים ובני משפחה, בטענה כי תמכו בפעולות עוינות של ופעלו בשיתוף עם גורמים זרים.

הצעד ננקט לאחר שבועות של תקיפות איראניות נגד מדינות המפרץ שהחלו בסוף פברואר. בהודעת המשרד נמסר כי אותם אנשים “נמצאו תומכים בפעולות איראניות עוינות, כולל שיתוף פעולה עם גורמים זרים”.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף בחוק האזרחות הבחרייני, המאפשר שלילת אזרחות במקרים של פגיעה באינטרסים של המדינה או פעולה הנוגדת את חובת הנאמנות כלפיה, וזאת לאחר המלצת שר הפנים ואישור הממשלה.

על פי סוכנות הידיעות הרשמית של בחריין, הרשויות יפעלו ליישום ההחלטה בהתאם לחוקי המדינה, ובמקביל ימשיכו לבחון מקרים נוספים של מי שראויים לאזרחות ומי שלא.

הדיווח מתרחש על רקע מתיחות אזורית גוברת, כאשר איראן ביצעה תקיפות טילים ומל״טים נגד מדינות המפרץ, בהן בחריין, בתגובה לתקיפות אמריקניות וישראליות שהחלו בסוף פברואר. איראן טענה כי המדינות אפשרו שימוש בשטחן כבסיסי יציאה לפעולות נגדה, ופגעה גם בבסיסים אמריקניים ובתשתיות קריטיות באזור.

