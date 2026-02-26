ראש השב"כ דוד זיני התייחס בכנס מנהלי ארגון השב"כ, בהשתתפות ראש הממשלה ועוד, לטענות על בגידה בארגון לפני טבח שמחת תורה: "ברור וידוע שלא הייתה ׳בגידה׳ או ׳שיתוף פעולה׳ מצד השב״כ או מי מאנשי מערכת הביטחון. לצערינו כשלנו כישלון מקצועי חמור ועלינו לעמול יום יום שעה שעה על מנת לתקן ולהטמיע את כלל הלקחים ולהשלים את שנותר לתחקר" | הציטוטים שפורסמו (ביטחון)
בתיעוד שפרסמה רוסיה ביום שישי האחרון וחרך את הרשתות החברתיות, נראה פקיד רוסי בכיר מבוהל למוות כאשר סוכני FSB מודיעים לו על מעצרו בעודו שוהה ברכב עימם | בסרטון נראה ארסן קונובלוב כשהוא מפוחד מההודעה הפתאומית לה נראה כי הוא לא צפה (חדשות, בעולם)
לאחר שחשפה את זהותו כאיש שב"כ וטענה ששוחח עם יחיא סינוואר לפני השבעה באוקטובר, א', בעלה של שקמה ברסלר, דורש שח"כ טלי גוטליב תתקן, תתנצל ותביע נכונות לפצות אותו בטרם יפנה לערכאות משפטיות | גוטליב הגיבה: "לא מטילים עליי אימה, יש לי חסינות מהותית, ד"ש חם ממשפט קסטנר" (בארץ)
הרפובליקנית האנטי-ישראלית מרג'ורי טיילור גרין פתחה לאחרונה חזית מסוכנת מול הנשיא טראמפ, שהתדרדרה עוד יותר בסוף השבוע לאחר שכינה אותה בוגדת | טיילור גרין אמרה כי היא חוששת לחייה - כך הגיב לה טראמפ אתמול (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ האשים הערב את הנשיא לשעבר ברק אובמה בבגידה, בכך שלטענתו של טראמפ גרר ביקורת נגד בחירתו ו"המציא" טענות על מעורבות רוסית | טראמפ אמר בחדר הסגלגל שאובמה הוא "בוגד" וכי יש להעמידו לדין (חדשות, בעולם)
מורה בדואית המתגוררת בפזורה בנגב, מואשמת בעבירות חמורות של ריגול עבור איראן | בין היתר, צילמה הנאשמת מטוסי חיל האוויר כשהם ממריאים במהלך מבצע 'עם כלביא', זאת במטרה לפגוע בביטחון המדינה ולספק מידע לאיראן (חדשות, צבא וביטחון)
בית הדין של חמאס הודיע הבוקר כי הוא נותן ליאסר אבו שבאב, מנהיג המיליציה ברצועת עזה שעל פי הטענות חומשה בנשק ישראלי, 10 ימים להסגיר את עצמו, בגין שורה של אישומים | בין היתר מואשם אבו שבאב בבגידה, ריגול לטובת גורמים זרים, הקמת חוליה חמושה, מרד מזוין ועוד (חדשות)
הבוקר דווח כי ראש השב״כ תקף אתמול את השרים בדיון הבטחוני אתמול, אחרי שפעמיים השר בן גביר התפרץ לעברו בצעקות והאשמות וכינה אותו ״עבריין״ | ראש השב"כ אמר: "אתמול האשמתם בבגידה, היום מאיימים שתשליכו אותי לכלא, מחר תוציאו אותי להורג, אנחנו בהחלט בכיוון הנכון בדיון על סוריה" (פוליטי)