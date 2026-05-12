תלונה במשטרה נגד ברסלר: 'הופכת כיסא על הראש'

ארגון 'מאירים', המייצג הורים מכל רחבי הארץ, הגיש היום (שלישי) תלונה רשמית במשטרה נגד שקמה ברסלר בגין הסתה ואיומים. התלונה הוגשה בעקבות תיעוד שהופץ ובו נשמעת ברסלר מאיימת 'להפוך למנהלת את הכיסא על הראש' אם בנותיה יתבקשו לשיר את השיר 'אדון עולם' בבית הספר.

דורית יצחק, מנכ"לית ארגון 'מאירים', הגישה את התלונה והבהירה: "לא יעלה על הדעת שמנהלים יאוימו רק כי הם פועלים על פי חוק החינוך הממלכתי להנחלת מורשת ישראל. אלימות היא לא כלי עבודה במערכת החינוך".

"אמירה מסוכנת מצד דמות ציבורית"

בארגון 'מאירים' הדגישו כי מדובר באמירה מסוכנת במיוחד בתקופה של גאות באלימות נגד עובדי הוראה. "כאשר דמות ציבורית משפיעה מאיימת בפומבי על אלימות כלפי מנהלת בית ספר, מדובר בחציית קו אדום", ציינו בארגון.

כזכור, המחלוקת פרצה לאחר שברסלר התארחה בפורום מסוים וסיפרה על ילדותה בעפולה. היא התייחסה לעובדה שבבית הספר בגבעת המורה שרו התלמידים בכל בוקר את השיר 'אדון עולם', והצהירה: "אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר 'אדון עולם', הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש".

ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, הגיב אמש לדבריה וציין כי הוא לוקח את כל ילדי העיר - דתיים וחילוניים - לכותל, ומחלק להם שם את התנ"ך. "כולנו מחכים לרגע הזה, כולנו מתרגשים", אמר ראש העיר.

קריאה להגנה על צוותי ההוראה

ארגון 'מאירים' קרא למזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, ולשר החינוך יואב קיש לפעול בנחישות להגנת צוותי ההוראה. "מנהלים ומורים הפועלים על פי חוק החינוך הממלכתי זקוקים לגיבוי מלא מצד משרד החינוך וההסתדרות", הדגישו בארגון.