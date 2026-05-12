מחלוקת סוערת פרצה בעקבות דבריה של שקמה ברסלר, שהתארחה בפורום מסוים וסיפרה על ילדותה בעפולה. ברסלר התייחסה לעובדה שבבית הספר בגבעת המורה שרו התלמידים בכל בוקר את השיר 'אדון עולם'.

"אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר 'אדון עולם', הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש", הצהירה ברסלר בעזות בהתייחסותה לתקופת ילדותה בעיר הצפונית.

"זו אלימות חמורה ביותר"

תגובה הולמת לא איחרה להגיע מצד ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, שנבחר לתפקידו בזכות קולות הציבור החרדי בעיר. אלקבץ צפה בסרטון של ברסלר והגיב בחריפות לדבריה.

"ראיתי את הסרטון של שקמה ברסלר שמספרת לכולנו שכשהיא הייתה ילדה בגבעת המורה כאן בעפולה היא שרה את השיר 'אדון עולם'. וואו, איזה כפייה דתית חמורה", אמר ראש העיר בציניות.

אלקבץ הבהיר כי בעזרת השם הוא לוקח היום (שלישי) את כל ילדי העיר עפולה - דתיים וחילוניים - לכותל, ומחלק להם שם את התנ"ך, והוסיף "כולנו מחכים לרגע הזה, כולנו מתרגשים - גם הילדים וגם אני", הוסיף.

קריאה לחזור בה

ראש העיר לא הסתפק בכך והתייחס גם לאיום שהשמיעה ברסלר. "זה שאת מסבירה לכולם איך לטפל במורה שמלמד את 'אדון עולם', ואת מספרת להם להפוך כיסא על הראש שלו? זו אלימות חמורה ביותר", הבהיר אלקבץ.

בסיום דבריו קרא ראש העיר לברסלר: "אני מציע לך לחזור בך מהדברים".

המחלוקת מצטרפת לשורה של עימותים בנושא זהות יהודית בחינוך הציבורי בישראל, כאשר ראש העיר אלקבץ ממשיך לקדם את הזיקה לתנ"ך ולמורשת היהודית בקרב כלל תלמידי העיר.