רחובות בני ברק הושחרו הערב (שני) מאדם, כאשר רבבות ליוו למנוחת עולמים את הגאון רבי דוד שמידל זצ"ל, יו"ר ארגון 'אתרא קדישא', שהלך לעולמו והוא בגיל מופלג.

עם דמדומי חמה, יצא מסע הלוויה ממעונו ברחוב רש"י בעיר, כשאלפי תלמידים, מוקירי דרכו ופעילי הארגון מכל רחבי הארץ והעולם מתקבצים כדי להיפרד מהדמות שהפכה לסמל המאבק על קדושת המנוחים וציוני הקברים לאורך עשורים.

המחזה ברחובות העיר היה עוצמתי במיוחד. נחשולי אדם מילאו את הצירים המרכזיים, כשהתנועה נעצרת לחלוטין. בראש מסע הלוויה נצפו גדולי ישראל, אדמו"רים וראשי ישיבות, שבאו לחלוק כבוד למי שהקדיש את חייו במסירות נפש למשימות ציבוריות סבוכות, תוך עמידה איתנה על עקרונות ההלכה.

במהלך ההספדים, עמדו הרבנים על גדלותו בתורה לצד תקיפותו בענייני השקפה וקדושה. "איבדנו את השומר הנאמן של קברי אבות," ספדו לו בדמעות, "מי שלא חת מפני איש והעמיד את כבוד המת בראש מעייניו".

כזכור, הרב שמידל זצ"ל הנהיג את 'אתרא קדישא' ביד רמה, והיה הכתובת המרכזית לכל סוגיית חפירות קברים ומאבקים על שימור בתי עלמין עתיקים בארץ ובעולם. פסיקותיו והכרעותיו ליוו את המאבקים הציבוריים הגדולים ביותר של היהדות החרדית בחצי היובל האחרון.

מסע הלוויה המשיך לעבר עיר הקודש ירושלים, שם מלווים אותו כעת רבבות בדרכו להר הזיתים שם ייטמן.