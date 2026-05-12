במלון 'וסטין גרנד מיוניק' במינכן, נפתח השבוע הכינוס הדו-שנתי של הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה'. הכינוס, המתקיים בצל גל האנטישמיות הגואה ברחבי אירופה, מרכז את הרבנים הראשיים, ראשי אבות בתי הדין ודיינים ממרבית מדינות היבשת.

בראש הכינוס עומדים נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט ויו"ר הועדה המתמדת אב"ד לונדון הגאון רבי מנחם געללעי. הרבנים מתכנסים כדי לדון במכלול העניינים המעסיקים את קהילות הקודש באירופה, כאשר נושא האנטישמיות והאתגרים הביטחוניים עומדים במרכז הדיונים.

בית הדין הגדול: עמדה נחרצת בנושא גיור

ערב פתיחת הכינוס קיימו חברי בית הדין הגדול של אירופה ישיבה מיוחדת. הרבנים עסקו במגוון נושאי בתי הדין באירופה, נהלים להידוק הקשר בין בתי הדין באירופה והקשר עם הנהלת בתי הדין בישראל. הגר"מ געללעי אמר כי בעקבות הביקוש הרב יפעל בית הדין של אירופה במדינות נוספות במזרח ובמערב אירופה.

חברי בית הדין הגר"פ גולדשמידט, הגר"מ געללי והגר"מ לבל חתמו ואשררו שוב את עמדת בית הדין הגדול של אירופה שעוגן בתקנות 'ועידת רבני אירופה' כסמכות ההלכתית העליונה של בתי הדין וחברי 'ועידת רבני אירופה', הפועלים בשיתוף פעולה עם הרה"ר לישראל בברכת גדולי ישראל, ולפיה לא יתקבל כל גיור שאינו עפ"י ההלכה.

"עמדתנו המשותפת לבתי הדין באירופה ובישראל חד משמעית ולא תשתנה לעולם; גיורים מתבצעים אך ורק על ידי בית דין חשוב וקבוע, לא יאושרו גיורים שיבוצעו על ידי 'רבנים' המיובאים למבצעי גיור ולא יבוצע גיור במקומות בהם אין תשתית לחיים קהילתיים יהודיים", נכתב בהחלטה.

דיונים בנושאי ברית מילה ואנטישמיות

במהלך הכינוס דנו הרבנים במגוון רחב של נושאים, ובהם המערכה על ברית המילה בשווייץ ובבלגיה, השלכות ההליכים הפליליים והדרכים להסדרת נושא המוהלים. כמו כן נדונו השלכות המלחמה בין ישראל לאיראן על קהילות ישראל באירופה.

הרבנים סקרו בהרחבה את מצב האנטישמיות ומורכבות פעילות הקהילה היהודית ומוסדות החינוך במדינות בהן הם מכהנים. בכמה מהמדינות מזהים הרבנים עמדות נגד ישראל והיהודים גם בקרב הנהגת הימין. "השיח עם הימין הקיצוני – החליטו הרבנים – נתון לכל קהילה באופן עצמאי לחלוטין שכן רק הם סוברניים להחלטה כזו".

הגר"פ גולדשמידט אמר כי "לצערנו, כל ביקורת לא מידתית הגובלת לעיתים בגסות נגד ישראל מתפרשת על ידי המון העם נגד יהודים. איננו זקוקים לאהבתם אבל ממשלות אירופה אחראיות לביטחונם של הקהילות היהודיות ואנו דורשים ביטחון שמירה והגנה על זכויותינו כאזרחים שוויי זכויות".