ימים לא פשוטים עוברים על בחורי ישיבת "מאור עיניים" המעטירה, ישיבת הבית של חסידות רחמיסטריווקא בירושלים. מה שהחל כניסיון להשלטת סדר, הפך לסאגה שמעסיקה את הבחורים בימים האחרונים.

הסיפור החל לפני כחודש, כאשר הנהלת הישיבה פרסמה הנחיה גורפת האוסרת על הבחורים לשהות בהיכל הטישים, המקום בו האדמו"ר עורך את תפילותיו מדי יום ביומו. כדי לאכוף את המשמעת, קבעו כי כל בחור שיימצא בהיכל ייקנס מיד בסך 100 שקלים.

עבור בחורי רחמיסטריווקא, שחיים ונושמים את עבודת הקודש של רבם, מדובר בגזירה קשה מנשוא. זה כל תענוג העולם הזה של הבחורים, מספר אחד החסידים ל'כיכר השבת'. הבחורים מעורבים בכל פרט, וקולו של הרבי בעת עבודת ספירת העומר בימים אלו הוא מקור החיות שלהם.

בליל שישי האחרון החליטה הנהלת הישיבה ליישם את האיום וקנסה שורה של בחורים שהגיעו לתפילת מעריב אצל האדמו"ר. התוצאה לא איחרה לבוא: ביום ראשון בערב שררה דממה בחדר התפילה של האדמו"ר. הבחורים, שאין ביכולתם לממן קנסות של 500 שקלים בשבוע, ו2000 שקל בחודש, משכורת של אברך כולל, פשוט פחדו להגיע, והיה קושי ממשי להשיג מניין לתפילת מעריב המאוחרת של הרבי.

משב"ק האדמו"ר, שהבין את המצב הנוכחי, החליט כי בליל שני תפילת מעריב לא תתקיים כרגיל בהיכל הטישים, אלא תעבור לבית המדרש הגדול, המקום שבו הבחורים שוהים ממילא כל היום ובו אין עליהם איסור שהייה.

ואכן, בשעות הלילה המאוחרות נכנס האדמו"ר לבית המדרש לתפילת ערבית, ועשרות בחורים זכו לשמוע קולו בקודש בספירת העומר ללא חשש מקנסות או סנקציות.

לעת עתה, הנהלת הישיבה טרם הגיבה למהלך, אך בחסידות מקווים כי יימצא הפתרון שיאפשר לבחורים להמשיך ולהסתופף בצלו של האדמו"ר, כפי שהיה נהוג מאז ומעולם.

צפו בתיעוד ענק: מעמד ההדלקה המרכזית ברחבת בית המדרש הגדול של רחמיסטריווקא בליל ל"ג בעומר בשכונת עזרת תורה