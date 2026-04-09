מקבץ תיעודים מרהיב מימי הפסח בחצר הקודש רחמסטריווקא • הסוד שמאחורי המכשיר הסלולרי בידו של האדמו"ר בשעת שריפת החמץ, והסיבה שהרבי מקפיד לחבוש דווקא שטריימל ישן במהלך אפיית המצות • צפו בגלריה מסכמת: מרגעי ההוד בערב החג ועד לטישים המרוממים בחול המועד (חסידים)
במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
כפסע בין היום ללילה: חסידי רחמסטריווקא זכו השנה למחזה נשגב של עבודת קודש המתוחה עד קצה גבולות הזמן | האדמו"ר, הידוע בעבודתו הפנימית והממושכת, סיים את קריאת המגילה בלילה דקות ספורות לפני עלות השחר, ואת קריאת המגילה של היום חמש דקות בלבד לפני שקיעת החמה – ברגעי דמדומים של התעלות עילאית, לאחר יממה של דבקות, התכנסו אלפי החסידים בהיכל ביהמ"ד הגדול, שם חזו בעריכת הטיש של האדמו"ר שחתם את היום הקדוש |צפו בתיעוד מרגעי דבקות עילאיים של הרבי בעבודתו הטמירה בעריכת השולחן הטהור (חסידים)
מעמד מרגש של כבוד התורה נערך בישיבת "מאור עיניים" רחמיסטריווקא, לציון סיום מסכתות וחלוקת תעודות למצטייני הישיבה | האדמו"ר פיאר את המעמד בנוכחותו במשך שעות ארוכות, כשהוא מביע קורת רוח מרובה מעמלה של תורה | שיאו של האירוע נרשם בסיום המעמד, כאשר בשעות הלילה המאוחרות, נותר האדמו"ר לשבת על כסאו וזימר יחד עם הבחורים ניגוני דבקות והתעלות במשך זמן רב, רגעים של התרוממות הרוח שנחקקו לעד בלב התלמידים (חסידים - עולם הישיבות)
האדמו"ר מרחמסטריווקא הופיע השבוע לביקור בזק בשכונת סטמפורד היל בלונדון, בשיאו של הביקור פיאר הרבי מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו • המונים נהרו לרחובות ללוות את התורה בריקודים ובשמחה של מצווה • קבוצה מובחרת של חסידים זכתה לנסוע עם הרבי ברכבו בעת מסעו ולהגיש לו קוויטלעך • וגם סעודת המצווה שנערכה בשעה שלוש לפנות בוקר סיקור ותיעוד ענק (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחוב גבעת משה בירושלים, ערך אמש האדמו"ר מרחמסטריווקא את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהשתתפות אלפי חסידים שגדשו את הפארנצעס וצפו בדבקות בעבודת הקודש וחלוקת הפירות, כשבמהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו במעלת היום (חסידים)
לאחר שנים של ציפייה, זכו עשרות חסידי רחמסטריווקא בבני ברק לשבות בצל הקודש של האדמו"ר לשבת שכולה התעלות • תיאור מהשבת הנכספת, החל מנעילת הדלתות כדי לאפשר קרבה משפחתית, שיחות הקודש הממושכות בליל שבת, המעמד המיוחד לילדי החסידות והמחווה לראשי העיר בסעודה שלישית • צפו בסיכום המרומם מצאת השבת (חסידים)
בקול רינה והמון חוגג נחגג מעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד הגדול של חסידי רחמסטריווקא בעיה"ק ירושלים, נדבת ליבו של הנגיד הר"ר זרח גליק | בסיום כתיבת האותיות, בה התכבדו רבני ירושלים, יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר לעבר היכל בית המדרש, ולאחר מכן הסב הקהל לסעודת מצווה (חסידים)
מעמדי החנוכה בחצר הקודש רחמסטריווקא הגיעו לשיאם בטיש "זאת חנוכה" שערך האדמו"ר ביום הגדול | בשל קהל ההמונים ומפאת צרות המקום, הוחלט השנה להעתיק את עריכת השולחן מהיכל הטישים אל היכל בית המדרש | במהלך הטיש, שנמשך שעות ארוכות של התעלות ודבקות עילאית, נשא האדמו"ר דברות קודש (חסידים)
לאחר חצות הלילה תיעד אמש הצלם שוקי לרר את האדמו"ר מרחמסטריווקא בשיא עבודתו הקדושה בהדלקת נרות חנוכה, כשהוא מופשט כליל מהעולם הגשמי ודבוק בקונו באימה עילאית | צפו בתיעוד מרהיב מהיכלו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים, כשהחסידים מסובבים אותו כחומה וחוזים בעבודת הקודש (חסידים)
מאות ילדי חסידות רחמסטריווקא התאספו בליל שישי האחרון במרכז החסידות בירושלים, למעמד ה'קרישמע ליינען', לילה לפני שמחת הברית לרגל לידת הנכד לאדמו"ר, בן לחתנו הרב שמואל אבא טווערסקי | מאות הילדים קראו קריאת שמע, ובהמשך אמרו את סדר הפסוקים כנהוג, לאחר מכן עברו מול פני הקודש לקבלת מטבעות לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
במטוס פרטי ומפואר המריאו יחדיו הגיסים האדמורי"ם מבאבוב 45 והאדמו"ר מרחמיסטריווקא ארה"ב, לביקור בזק בשיקאגו לפאר את השמחה בבית גיסם, הגה"צ רבי משה יוסף אונגר, אב"ד ווייטצען שיקאגו, בנישואי בתו | צפו בתיעוד מתפילת מנחה בבית הנתיבות, בלימוד משותף במטוס הפרטי, הן בהלוך והן בחזור (חסידים)
האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחרר מכלא 10 לאחר מאסר של 90 ימים, ערך מסע הודאה בבתי גדולי ישראל שהאצילו עליו מברכותיהם על קידוש ה' שגרם בכל עת שהותו בין חומות הכלא | צפו (חרדים)
הצלם החרדי שוקי לרר, ששהה במהלך חג שמחת תורה בירושלים, הצליח ללכוד בעדשתו רגעים נדירים ומרתקים – שהתרחשו ממש על קו הגבול שבין יום הושענא רבה לליל שמחת תורה | לרר, שידוע בתיעודיו ההיסטוריים, תיעד דקות ספורות לפני שקיעת החמה, את עבודת הקודש המיוחדת של נענועי יום הושענא רבה אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, בזמן שברוב בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר סיימו את תפילת מנחה והתכוננו למעמדי ההקפות | את קריאת התורה והמשך התפילה לא הספיק לתעד, כיוון שהשמש שקעה והחג כבר נכנס (חסידים)
עם עלותו לכהן פאר על כס אבותיו הק' למעלה בקודש, פקד האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את בתי האדמו"רים והרבנים בעיה"ק ירושלים, לבקש ברכתם על העול הכבד שהוטל על כתפיו בהנהגת העדה הק' שנותרה כצאן בלי רועה לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום | אל האדמו"ר התלוו סגל המשמשים בקודש שזכו לשמש אצל אביו | מ.א. נוימן הצטרף לביקורים ומגיש תיעוד (חסידים)
עם סיום זמן הקיץ, נערך בהיכל ישיבת 'מאור עיניים' רחמסטריווקא, מעמד כבוד התורה 'להתענג' לכבוד בחורי החמד 'חברי הקיבוץ' שסיימו מסכת קידושין בעמל ויגע רב | במעמד הסיום הופיע האדמו"ר בהדרו, נטל ידיו לסעודת מצווה ונשא אמרות קודש | בסיום המעמד זכו הבחורים לעבור מול פני הקודש לקבלת תעודת ההצטיינות שהאדמו"ר בעצמו חתם עליהן בחתימת יד קודשו כאות הוקרה על עמלם הרב (חסידים - עולם הישיבות)
בעצרת מחאה נגד חילול הקברים ביהוד שהתקיימה אתמול, יום שלישי - י"ב בתמוז, נצפתה שורה מכובדת של אדמו"רים שבדרך כלל נמנעים מלצאת להפגנות ומחאות, כגון האדמו"רים מרחמסטריווקא, ויז'ניץ בית שמש, לעלוב, פינסק קרלין ועוד | צפו בתיעוד שמגיש דוד ארזני שהצטרף לפמליית האדמו"רים (חרדים)