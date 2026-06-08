יושב ראש ש"ס ח"כ אריה דרעי הציב היום שוב פעם את האולטימטום שלו להעברת חוק יסוד לימוד תורה: לא יאוחר מיום רביעי הקרוב בעוד יומיים. מי שמיהר לנצל את הבמה התקשורתית הניתנת לו בנדיבות יתר, הוא כמובן יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, ששוב בחר להתשלח בחרדים. סיקור מלא במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

זעם הפרוקסי

משבר לא נעים בכלל התפתח היום בין יהדות התורה לש"ס, כשהרקע מאוד לא שגרתי: פיצול משמעותי ופוליטי בגלל הצבעה על העברת סמכויות ותקציבים בעיני דת כמו מקוואות ושכר הבלניות ממשרד הפנים למשרד ראש הממשלה.

בעוד המועצות הדתיות מאוד רצו שההעברה תתבצע ותנועת ש"ס השולטת במשרד לשירותי דת קידמה את הנושא בכל הכוח - ביהדות התורה החליטו להצביע נגד ההעברה יחד עם מפלגות גוש האופוזיציה הידועים בהתנגדותם לענייני דת.

בש"ס בחרו שלא להגיב לאירוע, אבל מי שכן הגיבו היו דווקא ראשי מועצות דתיות שפרסמו קריאה לחברי 'יהדות התורה': "אל תרימו ידכם להרס שירותי הדת! בהצבעתם היום כנגד העברת הסמכויות ממשרד הפנים לראש הממשלה אתם פוגעים בשכר הבלניות, המקוואות, הכשרות ובכל הנוגע לשירותי הדת. אל תתנו לשיקולים פוליטיים להחריב את שירותי הדת. מספיק היה לנו את זה בקדנציה הקודמת". כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הנושא הבוער

הפוליטיקה לא נחה לרגע: רגע לפני ההודעות הביטחוניות הדרמטיות של דובר צה"ל אתמול בערב, ובעוד המדינה דרוכה מול איומי איראן, יושב ראש סיעת אגודת ישראל שבמפלגת יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, הגיעה לפגישה מפתיעה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו – פגישה שקיומה נשמר בחשאיות והצליחה להפתיע אפילו את אנשי הלשכה. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

מחזה שארצות הברית לא ידעה כמותו התרחש אמש בעיר לייקווד שבמדינת ניו ג'רזי: אלפי אברכים, רבנים ומגידי שיעורים התכנסו יחד לאירוע פתיחת מסע "קרן עולם התורה" בארצות הברית. שיאו של המעמד, היה אירוע ה"ריתחא דאורייתא" של מנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו - אירוע שהותיר את הקהילה החרדי בארה"ב פעור פה. הפרטים המלאים ותהיעוד המרהיב - במהדורת מעייריב שלפניכם.

אחוות אדמו"רים בני דודים

בחסידות רחמסטריווקא לייקווד תוכננה שבת שבע ברכות ענקית לרגל שמחה משפחתית. עם פטירת הרבנית מרחמסטריווקא, בוטלה השבת שתוכננה. כשהתברר שהבית המדרש המפואר של רחמסטריווקא נותר פנוי בנסיבות העצובות, נקט האדמו"ר מרחמסטריווקא בצעד אצילי - לטובת בן דודו האדמו"ר מויז'ניץ-מונסי, שהגיע לשבת מיוחדת בעיר. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ספרי תורה שרויים בצער

בעקבות החמרה של ממש במצבו של המתמיד מפוניבז' הגאון רבי חיים ברמן, הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים עבור ספר התורה השרוי בצער הגאון רבי חיים בן רעשא רייזל לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

זה המקום גם להזכיר שגאון ישראל המקובל הצדיק רבי דב קוק עדיין זקוק לתפילות עבור בריאותו הלשימה. לשמו של הרב נוסף שם וכעת שמו המלא לתפילה הוא רבי חזקיהו דב הכהן בן שושנה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל בתקווה לבשורות טובות. צפיה מהנה.