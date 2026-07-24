העבודות על שער הכניסה לעיר ( צילום: דוברות עיריית אלעד )

עיריית אלעד הודיעה הבוקר (רביעי) על ביצוע עבודות תיקון ושדרוג משמעותיות בשער הכניסה לעיר, זאת בעקבות התקלות שאירעו בשער במהלך השבת האחרונה והובילו לעימותים חריגים בין בחורי ישיבות לבין נהגים שנכנסו לעיר.

על פי ההודעה, בהנחיית ראש העיר יהודה בוטבול, אגף הביטחון מבצע עבודות שדרוג נרחבות במערכת השער. החל מהשבת הקרובה ייסגר שער הכניסה לעיר באופן מלא במהלך השבת, כחלק מהצעדים לחיזוק שמירת קדושת השבת במרחב הציבורי. לפי ההסדר שנקבע, במקרי חירום בלבד תתאפשר כניסת רכבי ביטחון והצלה דרך שער היציאה. בעיריית אלעד הדגישו כי ימשיכו לפעול "לשמירה על צביונה של העיר, תוך מתן מענה מלא לצורכי הביטחון וההצלה". שבת סוערת: דריסה ועימותים אלימים הצצה לפרויקט 0: הרב שפיגל במסר מהדהד לבין הזמנים | מעייריב איצלה כץ | 21.07.26 2 כזכור, בשבת האחרונה נותר שער הכניסה לעיר פתוח, ובשל כך המשיכו כלי רכב להיכנס לעיר במהלך השבת. בשבועות האחרונים, לטענת תושבים, המחסום בכניסה לעיר לא מנע בפועל כניסת כלי רכב, ומכוניות רבות נכנסו לעיר בשבת. בעקבות המצב הגיעו למקום עשרות בחורי ישיבות "תורה בתפארתה" ו"כנסת יחזקאל" של רה"מ הגרב"מ אטינגר, כדי למחות נגד חילול השבת. הבחורים הציבו מחסומים בכניסה לעיר בניסיון למנוע את כניסת הרכבים. בליל שבת, סמוך לשעה 11 בלילה, התפתח במקום עימות חריף לאחר שרכב שהגיע ליציאה מהעיר נתקל במחאת הבחורים. במהלך האירוע הועפו המחסומים שהציבו הבחורים, ובהמשך התפתחו עימותים אלימים שכללו גם יידוי אבנים.

( צילום: קובי ישראל )

בחורי ישיבה נדרסו ופונו לבית חולים

במהלך האירועים נדרסו מספר בחורי ישיבה. אחד מהם הועף מעל הרכב ונחבל, ולפחות חמישה בחורים נפגעו בדרגות שונות. אחד הפצועים טופל על ידי כוחות ההצלה ופונה להמשך טיפול בבית החולים "שניידר" בפתח תקווה.

לטענת עדי ראייה ששוחחו עם "בבלי", שוטר שהיה במקום לא עצר את המעורבים, למרות שהאירוע התרחש לנגד עיניו. עוד נטען כי גם לאחר הדריסה המשיך הרכב בנסיעתו לעבר הבחורים.

האירוע המקומם הסעיר את תלמידי הישיבות, והערב במוצאי שבת התחדשו העימותים בין תלמידי הישיבה לבין מספר נערים שהחלו ליידות אבנים לכיוון הבחורים. לטענת תלמידי הישיבה, היו מספר נפגעים נוספים במקום.