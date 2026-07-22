עד 3 לפנות בוקר בתענית דיבור | הבחורים שעברו את המבחן הקשוח בש"ס

מעמד מיוחד וחסר תקדים התקיים השבוע בישיבת "צעירים" השוכנת ברחוב הפסגה בירושלים, כאשר עשרות מבחורי הישיבה סיימו מבצע לימודי מטורף ונבחנו על כל מסכת בבא בתרא – המסכת הארוכה ביותר בש"ס, המכילה 176 דפים ונחשבת מהסבוכות שבהן.

במהלך השבוע החולף היו הבחורים שקועים בחזרות בשקיעות עצומה, כשהם מנותקים לגמרי מהעולם ומסתגרים בד' אמות של הלכה. בכל יום נערכו שני מבחנים על שני פרקים שלמים. הבחורים נדדו שינה מעיניהם לילות כימים והפגינו שליטה אדירה בחומר מה שהביא, כך מספרים בישיבה, ל"מצוקה" אצל הרבנים הבוחנים, שצריכים כעת לממן מלגות גדולה לכל עשרות הבחורים שעברו את המבחנים בהצטיינות יתרה.

הישורת האחרונה של המרתון הגיעה בתחילת השבוע: ביום ראשון, לצד סדר העיון החודשי, נבחנו הבחורים בסדר בקיאות על פרק "יש נוחלין" ופרק "גט פשוט" – הכוללים יחד כמעט 50 דפים! וביום שני נערך המבחן המסכם על פרק "חזקת הבתים", הכולל למעלה מ-30 דפים קשים ומורכבים.

הבחורים, שלמדו בסדרים רצופים של שעות על גבי שעות תחת תענית דיבור קפדנית תוך ניצול כל דקה, קצרו את הפירות. קול התורה האדיר נשמע בהיכל בית המדרש משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הקטנות של הלילה – כאשר רבים מהם נשארו ללמוד עד השעות 2:00 ו-3:00 לפנות בוקר.