עד 3 לפנות בוקר בתענית דיבור | הבחורים שעברו את המבחן הקשוח בש"ס

מעמד מיוחד וחסר תקדים התקיים השבוע בישיבת "צעירים" השוכנת ברחוב הפסגה בירושלים, כאשר עשרות מבחורי הישיבה סיימו מבצע לימודי מטורף ונבחנו על כל מסכת בבא בתרא – המסכת הארוכה ביותר בש"ס, המכילה 176 דפים ונחשבת מהסבוכות שבהן.
במהלך השבוע החולף היו הבחורים שקועים בחזרות בשקיעות עצומה, כשהם מנותקים לגמרי מהעולם ומסתגרים בד' אמות של הלכה. בכל יום נערכו שני מבחנים על שני פרקים שלמים. הבחורים נדדו שינה מעיניהם לילות כימים והפגינו שליטה אדירה בחומר מה שהביא, כך מספרים בישיבה, ל"מצוקה" אצל הרבנים הבוחנים, שצריכים כעת לממן מלגות גדולה לכל עשרות הבחורים שעברו את המבחנים בהצטיינות יתרה.
הישורת האחרונה של המרתון הגיעה בתחילת השבוע: ביום ראשון, לצד סדר העיון החודשי, נבחנו הבחורים בסדר בקיאות על פרק "יש נוחלין" ופרק "גט פשוט" – הכוללים יחד כמעט 50 דפים! וביום שני נערך המבחן המסכם על פרק "חזקת הבתים", הכולל למעלה מ-30 דפים קשים ומורכבים.
הבחורים, שלמדו בסדרים רצופים של שעות על גבי שעות תחת תענית דיבור קפדנית תוך ניצול כל דקה, קצרו את הפירות. קול התורה האדיר נשמע בהיכל בית המדרש משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הקטנות של הלילה – כאשר רבים מהם נשארו ללמוד עד השעות 2:00 ו-3:00 לפנות בוקר.
שיאו של המרתון הלימודי נרשם בשבוע השני, במעמד האדיר "רינה של תורה" שנערך בסימן "ברינה יקצורו" (לעילוי נשמת מרת מזל טוב אילנה בת דינה ע"ה, אשת נשיא ומחזיק הישיבה, הרב שמעון טיבי).
בצעד תקדימי בעולם הישיבות, שימשה הישיבה כ"נחשון בן עמינדב" כאשר קפצה למים וערכה מבחן פומבי לעשרות מהבחורים על כל מסכת בבא בתרא – מרישא עד גמירא.
את המבחן המורכב ערכו ראש הישיבה, הגאון רבי ישי טולדאנו, לצד הגאון רבי דניאל וולפסון, ראש ישיבת 'נתיבות חכמה' (וולפסון) השוכנת בשכונה. הרב וולפסון אתגר את הבחורים בשאלות מקיפות ובחידות מורכבות הדורשות שליטה אבסולוטית בכל מרחבי המסכת, ויצא בהתפעלות עצומה לנוכח הידיעה המקיפה של הבחורים. כעת כבר נושאים עיניים למבחן הבא בסיום זמן חורף, אז ייבחנו בעזרת השם על מסכת קידושין כולה.
במסיבת הסיום שנערכה מיד לאחר המבחן, נרשמו רגעי שיא של התרגשות כאשר עשרות הבחורים עמדו יחד וסיימו את המסכת בקריאת "הדרן עלך". ראש הישיבה, הגאון רבי ישי טולדאנו, נישק בחמימות כל אחד ואחד מהמסיימים, ולאחר מכן פצחו הכל בשירה ובריקודים שסחפו את ההיכל.
בדבריו הנרגשים עמד ראש הישיבה על מעלת הבחורים שמסיימים את המסכת בידיעה ברורה, בדגש על התקופה הנוכחית שבה ישנם גורמים הרודפים את עמלי התורה.
בהמשך המעמד נשא דברים הגאון רבי נפתלי ויג, רב שכונת בית וגן, שביקש לרומם את כבוד התורה והזכיר כי לא נחרב בית המקדש אלא על שלא ברכו בתורה תחילה.
בישיבה מסכמים בסיפוק את האירוע ומציינים כי בעקבות המהלך ההיסטורי, ישיבות קטנות רבות ברחבי הארץ כבר שואפות לחקות את ההצלחה, והרושם שהותיר המבחן הפומבי על עולם הישיבות עוד יוסיף להדהד רבות.
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