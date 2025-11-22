עשרות בחורי הישיבה לצעירים בירושלים עמדו בשבוע החולף במבחנים קשוחים על המסכת הארוכה בש"ס • סדר יום של תענית דיבור, חזרות אל תוך הלילה ומבחנים יומיים על עשרות דפים • והסיבה שבגללה הרבנים הבוחנים נכנסו ל"מצוקה" • תיעוד וסיקור מיוחד (עולם הישיבות)
מאות חסידי 'תולדות אהרן' התכנסו במרכז החסידות בירושלים לחגוג את סיום מסכת 'בבא מציעא' והתחלת המסכת הגדולה 'בבא בתרא', במסגרת לימוד דף היומי, ללא נוכחות האדמו"ר שיצא לימי מנוחה | במעמד נאמו גדולי הרבנים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה (חסידים)
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