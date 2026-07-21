אחד המפגעים האדריכליים המפורסמים ביותר בעולם עומד בפני שינוי דרמטי: שופטת פדרלית בארצות הברית אישרה השבוע את תוכנית השיקום והמכירה של מתחם "אושנווייד פלאזה" (Oceanwide Plaza) בלוס אנג'לס. ההחלטה פותחת פרק חדש בסיפורם של שלושת גורדי השחקים הנטושים, שזכו לכינוי המביך "מגדלי הגרפיטי" לאחר שהפכו לתופעה ויראלית עולמית.

המתחם, הממוקם ממול לאולם "קריפטו.קום ארנה" - ביתה של קבוצת הלייקרס המפורסמת - יירכש תמורת 470 מיליון דולר על ידי חברת KPC Square LLC, שיתוף פעולה בין קבוצת KPC לחברת הבנייה Lendlease. הבעלים החדשים מתכננים להזרים כ-800 מיליון דולר נוספים להשלמת הבנייה, מה שיביא את סך ההשקעה בפרויקט ללמעלה מ-1.2 מיליארד דולר.

אישור העסקה על ידי שופטת פשיטות הרגל הפדרלית, דבורה ג'יי סלצמן, התאפשר לאחר שעיריית לוס אנג'לס והמחוז משכו את התנגדויותיהם בתום חודשים ארוכים של מו"מ. כחלק מההסכם, תהליך מחיקת הגרפיטי מגורדי השחקים יחל כבר במהלך 30 הימים הקרובים.

בראדלי שארפ, מנהל השיקום של החברה, מסר: "האישור הזה הוא שיא של תהליך ארוך ומורכב. הוא מספק בדיוק את מה שכיוונו אליו: מסלול אמין להחזרת הפרויקט לחיים. השלמתו לפני 2028 תהפוך את המקום ממבוכה עירונית למקור גאווה עבור תושבי העיר".

מסמל יוקרה לחרפה בין-לאומית

במקור, הפרויקט של חברת הנדל"ן הסינית Oceanwide Holdings נועד להיות מתחם יוקרה מרהיב שיכלול מלון חמישה כוכבים של רשת "פארק הייאט", דירות יוקרה, מרכזי קניות ומסעדות. אולם בשנת 2019, לאחר שהחברה הסינית השקיעה כמיליארד דולר, נגמר לה הכסף והבנייה הופסקה לחלוטין.

בתחילת שנת 2024 הפכו המגדלים הנטושים לתופעה ויראלית חובקת עולם: קבוצות גרפיטי פרצו למתחם וריססו כתובות צבעוניות על גבי לפחות 25 קומות. המבנים הפכו גם למוקד משיכה לחובבי "בסיס-ג'מפינג" - קפיצה ממבנים עם מצנח - ומשפיעני רשת שתיעדו פריצות נועזות לראש המגדלים.

המצב אילץ את עיריית לוס אנג'לס להוציא כ-1.1 מיליון דולר מכספי המסים על גדרות, אבטחה ואמצעי מיגון כדי למנוע כניסת מסיגי גבול.