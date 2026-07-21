נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיבל היום (שלישי) את נשיא לבנון ג'וזף עאון בחדר הסגלגל, והתייחס בין היתר למתיחות עם איראן.

הנשיא הצהיר במהלך פגישתו בחדר הסגלגל עם נשיא לבנון כי להערכתו "מדינות נוספות יצטרפו בקרוב להסכמי אברהם". בהמשך דבריו התייחס טראמפ לאיום מצד המורדים החות'ים בתימן.

טראמפ התייחס לחות'ים ואמר "נצטרך לראות מה יקרה אם הם יסגרו את באב אל מנדב. זה לא קרה עדיין אבל נצטרך לראות מה יקרה אם זה יקרה". הנשיא האמריקני הזכיר את הלחימה מול החות'ים וציין כי לא הייתה בעיה עמם כבר זמן רב, זאת לאחר שארצות הברית חתמה עם החות'ים על הסכם אי-תקיפה הדדי.

בנוגע למצב במזרח התיכון הבטיח טראמפ לסייע למדינה ואמר "לבנון הוכתה קשה במשך עשורים רבים- אנחנו נעזור להם הרבה מאוד". מנגד, נשיא לבנון עאון התייחס לתמיכה הפוליטית הפנימית בצעדיו וציין "יו״ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי תומך במה שאנחנו עושים". יצוין כי ברי הוא אחד מתומכי חיזבאללה הגדולים

בסיום התייחס טראמפ למלחמה עם איראן והבהיר כי אין לו כוונה לקיים עימם פגישה. "איראן רוצה נואשות לפגוש אותנו ולסיים את זה". עם זאת, הדגיש הנשיא האמריקני את התנאי לקיום מגעים והבהיר "עד שהם יהיו מוכנים לדון ברצינות - אין לנו שום כוונה להיפגש עם איראן".

הנשיא הוסיף בדבריו כבדרך אגב אמירה דרמטית, לפיה ארה"ב מתכוונת לתקוף בקרוב את 'הר המכוש', האתר הגרעיני הסודי שמעולם לא הותקף. "בוודאי שנתקוף שם", אמר נשיא ארה"ב.